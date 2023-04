Kann der CFC nach dem Gala-Abend gegen Aue in der Regionalliga den Negativ-Bann brechen?

Chemnitz - Nach dem Gala-Abend im sächsischen Landespokal taucht der Chemnitzer FC am Sonntag beim FSV Luckenwalde erstmals wieder in den Liga-Alltag ein!

Furkan Kircicek (26) traf im Pokal gegen Aue schon nach 28 Sekunden. Nun will er am Sonntag in Luckenwalde nachlegen. © picture point/Sven Sonntag

Für die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) gilt es, die Serie von zuletzt vier Niederlagen in Folge zu durchbrechen. In der Tabelle sind die Himmelblauen mittlerweile auf den achten Platz abgerutscht. Das ist nicht das, was sie sich vor der Saison vorgenommen hatten.



"Wir haben mit dem 3:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue die Messlatte sehr hoch gesetzt", weiß Offensivmann Furkan Kircicek (26), der im Viertelfinal-Duell mit dem Drittligisten nach 28 Sekunden das Führungstor erzielt hatte: "Schneller habe ich im Männerbereich nie zuvor getroffen." Und das vor 14.000 Zuschauern!

In Luckenwalde herrscht Regionalliga-Tristesse. "Das wird ein komplett anderes Spiel auf einem kleinen, schwer bespielbaren Platz mit ein paar Hundert Zuschauern. Doch es muss unser Anspruch sein, das Spiel zu gewinnen", betont Kircicek.

Das wird dem CFC nur mit ganzer Power gelingen. Luckenwalde besiegte Anfang Februar Energie Cottbus 1:0 und trotzte am Dienstagabend Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt ein 1:1 ab.