Keine Punkte in Meuselwitz: CFC unterliegt ZFC

Andy Trübenbach (Mitte) brachte Meuselwitz in der 32. Minute in Führung. © Picture Point/Gabor Krieg

Hiobsbotschaft vor Anpfiff! Torjäger Dejan Bozic, den zuletzt eine Prellung am Becken behinderte, stand bereits auf dem Aufstellungsbogen, musste dann jedoch das Aufwärmen abbrechen. Für ihn rückte Kingsley Akindele in die Startelf. Dazu kehrte Niclas Erlbeck nach Rotsperre zurück in den Kader.



Chemnitz machte das Spiel, Meuselwitz das Tor. Nach guten Gelegenheiten für Akindele (9./21.) und Kapitän Tobias Müller (29.), stellte ZFC-Knipser Andy Trübenbach (33.) die Partie auf den Kopf.

Allerdings ließ die Tiffert-Elf die Gastgeber in dieser Situation viel zu leicht gewähren.

Keeper Lukas Sedlak baute das Spiel von hinten heraus mit einem Flachpass auf, der CFC bekam die rechte Abwehrseite nicht zugemacht und Fabian Raithel nicht gestellt.

Über Florian Hansch kam der Ball dann zentral zu Trübenbach - 0:1.