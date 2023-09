Keine Tore, keine Punkte: So droht dem CFC der Absturz in die Oberliga!

"Wenn ein Spieler sich das Knie hält, und das ohne Zweikampfführung, ist das immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es nicht das ist, was ich denke." Die genaue Diagnose steht noch aus.

"Die gegnerischen Spieler haben es knacken gehört. Davis hatte zehn Minuten vorher bereits eine Aktion mit dem Knie, hat aber sein Okay gegeben", berichtete Trainer Christian Tiffert (41), der mit dem Schlimmsten rechnet.

Im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark lief am Samstag die 37. Minute, als Angreifer Davis Smith (25) den Ball annehmen wollte, im Rasen hängen blieb und sich das rechte Knie verdrehte. Nach minutenlanger Behandlungspause ging es für den US-Amerikaner ab auf die Krankentrage und direkt ins Krankenhaus.

In den Augen von Coach Tiffert hätte Keeper David Wunsch (20) das Tor verhindern müssen. © Picture Point / Gabor Krieg

Torwart David Wunsch (20) streckte sich in der 15. Minute beim 30-Meter-Schuss von Marcel Hilßner (28) vergeblich. Eine Aktie an diesem Treffer hatte aber auch Lukas Stagge (26), der den Leipziger im zentralen Mittelfeld nicht energisch attackierte, sondern einfach gewähren ließ.

Nach dem 1:0 machten die Chemiker das, was sie perfekt können: leidenschaftlich verteidigen. Wunsch verbrachte fortan einen ruhigen Nachmittag und wird sich über den folgenschweren Fehler umso mehr ärgern.

Die Gäste hatten außer viel Ballbesitz in Sachen Offensive wenig zu bieten. Zwei Kopfbälle von Dejan Bozic (30) gingen weit über den Kasten. Tobias Müller (30) vergab die beste Chance. Er scheiterte in der 60. Minuten an Schlussmann Benjamin Bellot (33).

Tiffert: "Es war noch nie so einfach, aus Leutzsch etwas mitzunehmen, wie heute. Da muss ein Lucky Punch kommen."

Der kam aber nicht. Chemnitz steckt tief im Abstiegskampf, das sollte seit Samstag, 18 Uhr, auch dem Letzten klar sein!