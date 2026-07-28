"Mit dieser Mannschaft zu arbeiten, motiviert mich jeden Tag aufs Neue": CFC setzt auf Kontinuität im Trainerstab

Chemnitz - Die Himmelblauen setzen auf der Trainerbank auf Kontinuität! Der Vertrag mit Co-Trainer Niklas Hoheneder (39) wurde um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

CFC-Trainer Benjamin Duda (38, r.) mit seinem Co-Trainer Niklas Hoheneder (39). Das Duo bleibt bei den Himmelblauen auch weiterhin zusammen. © Harry Härtel/Haertelpress

Seit mittlerweile fünf Jahren gehört der ehemalige Innenverteidiger nun schon dem Funktionsteam des Chemnitzer FC an und hat sich zu einer wichtigen Stütze entwickelt, wie Chris Löwe (37) zur nun erfolgten Vertragsverlängerung unterstrich.

"'Nik' bringt durch seine lange Profikarriere einen enormen Erfahrungsschatz mit, von dem unsere Mannschaft täglich profitiert. Er versteht es, Inhalte auf dem Trainingsplatz hervorragend zu vermitteln und ist gleichzeitig mit seiner offenen und authentischen Art sehr nah an der Mannschaft. Gerade in einer neu zusammengetretenen Gruppe ist dieser Austausch enorm wichtig", so der CFC-Sportchef.

Hoheneder hatte 2018 zunächst als Spieler in Chemnitz angeheuert und insgesamt 86 Pflichtspiele im himmelblauen Jersey bestritten, dazu die Kapitänsbinde getragen.

Unter Daniel Berlinski (40) folgte der Wechsel vom Rasen auf die Trainerbank, wo unter dessen Nachfolgern Christian Tiffert (44) und nun Benjamin Duda (38) bis jetzt insgesamt 190 Pflichtspiele als Co-Trainer dazukamen. Und weitere folgen.