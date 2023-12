Mitgliederversammlung beim CFC: Kommt Ex-Präsidentin Polster in die Messe?

Chemnitz - Dort, wo die Basketballer der Niners Chemnitz am Samstagabend gegen den deutschen Meister Ulm einen großen Pokalkampf ablieferten und über 4700 Zuschauer begeisterten, könnte es am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr erneut hitzig werden. Dieses Mal fliegen keine Bälle durch Körbe. Stattdessen bittet der CFC zur ordentlichen Mitgliederversammlung.

Der war im Juni dieses Jahres komplett zurückgetreten . Und so stellt sich die spannende Frage: Werden die ehemalige Vorsitzende Romy Polster mit den Vorständen sowie der ehemalige Geschäftsführer und Vorstand Sport, Marc Arnold, anwesend sein und ihren erstellten Bericht verlesen?

"Wir erwarten eine sehr emotionale Veranstaltung", blickt CFC-Pressesprecher Ulli Ludwig voraus: "Das Interesse ist groß, deshalb gehen wir in die Messe Chemnitz."

Polster ließ auf TAG24-Nachfrage wissen, dass sie die Veranstaltung in der Messehalle 2 nicht besuchen wird. Den vorläufigen Jahresabschluss des CFC e.V. sowie der CFC Fußball GmbH für das Geschäftsjahr 2022/23 hat der Verein für seine Mitglieder bereits am Mittwoch veröffentlicht.

Das Zahlenwerk ist auch am Donnerstag noch von 9 bis 14 Uhr in der Geschäftsstelle an der Gellertstraße einsehbar.