Mittelfeld-Talent Leon Ampadu: Ein neues Juwel für den Chemnitzer FC?

Leon Ampadu (21) glänzt trotz seiner Größe durch eine elegante Ballbehandlung.

In gut drei Wochen feiert der 1,93 Meter große Neuzugang der Himmelblauen seinen 22. Geburtstag. Das Geschenk gab es bereits am vergangenen Spieltag. Tiffert setzte den gebürtigen Mannheimer zum Saisonstart gegen Carl Zeiss Jena (0:0) von Beginn an ein.

"Das war ein guter Einstand von uns allen", meinte Ampadu, der zu den Auffälligsten auf dem Platz zählte. Er begeisterte die über 6000 Zuschauer im Stadion an der Gellertstraße mit seiner Dynamik und Dribbelstärke. In den Schlussminuten zwang er mit seinem Fernschuss Gäste-Torhüter Kevin Kunz (31) zur Parade.

"Die Kulisse war richtig stark. Das hat mich zusätzlich gepuscht. So etwas kannte ich nicht", verriet Ampadu, der vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nach Chemnitz kam: "Dort hatten wir zu den Heimspielen zwischen 500 und 1000 Zuschauer."

Vor gut zwei Jahren spielte er noch für den VfR Mannheim in der Verbandsliga Nordbaden. Im Sommer 2021 der Wechsel zum Südwest-Regionalligisten FK Pirmasens, für den er 22 Viertligaspiele bestritt. Die Pfälzer stiegen am Ende der Saison ab. Ampadu blieb in der Regionalliga, schaffte beim Spitzenteam Steinbach Haiger aber nicht den Durchbruch.