Nach Löwe, Zickert, Berger: CFC beklagt mit Koch den nächsten Ausfall in der Abwehr!

Chemnitz - Auf diese Nachricht hätte CFC-Trainer Christian Tiffert (41) 48 Stunden vor dem Regionalliga-Auftakt gegen den F C Carl Zeiss Jena gern verzichtet: Neuzugang Jan Koch (27) wird der Mannschaft in den ersten Spielen der neuen Saison nicht zur Verfügung stehen!

CFC-Neuzugang Jan Koch fällt die nächsten Wochen aus. © Harry Härtel/Haertelpress

"Er hat Probleme im Adduktorenbereich und wird sich in der kommenden Woche in München in der Praxis von Doktor Müller-Wohlfahrt einer ärztlichen Untersuchung unterziehen", erklärte Tiffert am Donnerstag gegenüber TAG24. Der Chefcoach rechnet mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen.



Routinier Koch sollte am Samstag im Heimspiel gegen den Staffelfavoriten aus Jena, zu dem über 5000 Zuschauer erwartet werden, in der Startelf der Himmelblauen stehen. Daraus wird nichts. Besonders bitter: Der gebürtige Bayer ist der vierte (!) Stammspieler, den Tiffert in der Abwehr ersetzen muss.

Neben Chris Löwe (34), der sich bereits zum Ende der vergangenen Saison am Knie verletzt hatte, fallen mit Robert Zickert (33) und Robert Berger (26) zwei weitere erfahrene Defensivspezialisten für längere Zeit aus.