Nach Niederlage in Berlin: Trainer Tiffert sauer

CFC-Trainer Christian Tiffert (42) konnte beim schwachen Auftritt seiner Mannschaft in Berlin kaum noch hinschauen.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste zwei, drei Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Leon Ampadu (22) zielte knapp vorbei. Manuel Reutter (22) scheiterte mit seinem Schuss an Torhüter Florian Horenburg (22).



Nach der Pause herrschte Flaute im Chemnitzer Sturm. "Da hat der Gegner offensiv wie defensiv mit einem sehr hohen Tempo agiert. Wir konnten uns nicht mehr herausspielen, hatten keinen Abschluss mehr. Deshalb ist es eine verdiente Niederlage", meinte Tiffert.

Er ärgerte sich, dass es im vorletzten Auswärtsspiel der Saison nicht wenigstens zu einem torlosen Remis gereicht hat.

"Ich würde mir in solchen Partien, wo es spielerisch nicht so gut läuft, wünschen, dass man nach dreieinhalb Stunden Busfahrt einfach mal mit einem 0:0 nach Hause fährt."