CFC-Sportchef Löwe: "Die Kaderplanungen sind abgeschlossen"

Henry Buschmann (41, r.) war über zehn Jahre lang Pressesprecher der SG Dynamo. Im August 2021 erfolgte sein ungewolltes Aus. Jetzt ist der 41-Jährige zurück im Fußball. © Lutz Hentschel

Nun ist es offiziell: Henry Buschmann (41) wird, wie vorab von Tag24 berichtet, neuer Pressesprecher des Chemnitzer FC und verantwortet ab sofort den Bereich als Leiter Kommunikation & Medien. Ulli Ludwig (24), bisheriger Pressesprecher, bleibt dem CFC als Content Creator und stellvertretender Pressesprecher erhalten.

Der 41-Jährige war bis 2021 über zehn Jahre federführend für die Pressearbeit bei Dynamo Dresden, arbeitete danach als persönlicher Referent des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert (52).

Erstmals durchgesickert war die Nachricht letzte Woche im Trainingscamp von Dynamo Dresden. Buschmann wäre vermutlich der letzte Neuzugang in dieser Sommerpause, denn die Personalplanungen auf der Kaderseite sind abgeschlossen, wie Sportdirektor in spe Chris Löwe (35, übernimmt erst ab 1. August offiziell seine neue Funktion) kürzlich in einem vereinseigenen Interview durchblicken ließ. Wenngleich er sich ein Hintertürchen offen behielt.

"Im Fußball sollte man nichts ausschließen. Wenn alles wie geplant läuft, bleibt der Kader unverändert. Allerdings könnten Verletzungen kurzfristiges Reagieren erforderlich machen. Geplant sind derzeit keine weiteren Neuzugänge", so Löwe.

Der 35-Jährige weiß allerdings selbst, wie schnelllebig das Geschäft mitunter ist und die Himmelblauen bekommen bereits zur Halbzeit der Sommerpause vor Augen geführt, wie schnell Verletzungen oder Blessuren, wie die von Dejan Bozic und Ephraim Eshele einen eigentlich gut aufgestellten Kader auf entscheidenden Positionen ausdünnen können.