Neuzugang Lihsek freut sich aufs Chemie-Duell: "Das sind die Kracher, die du haben willst!"

Chemnitz - CFC -Trainer Christian Tiffert (41) überraschte gegen Babelsberg (0:0) mit einer offensiven Ausrichtung seiner Mannschaft. Auch wenn am Ende kein Tor fiel und der Heimsieg verpasst wurde - die engagierte, erfrischende Spielweise der Himmelblauen begeisterte die über 4000 Fans im Stadion.

Nils Lihsek agiert bei den Himmelblauen als neuer Zehner hinter der Doppelspitze. © imago/HärtelPRESS

Erstmals setzte Tiffert auf die Doppelspitze Dejan Bozic (30)/Davis Smith (25). Dahinter wirbelte Nils Lihsek (23) als neuer Zehner. "Hinten mit Dreierkette, das haben wir schon in Cottbus ab der 70. Minute gespielt. Lief gut", meinte Lihsek. Das Spiel in der Lausitz ging 0:2 verloren. Schon dort war mehr drin.

Auch nach dem Duell mit den Potsdamern trauerten die Gastgeber den verschenkten Punkten nach. Die Defensive stand sicher. Nach vorn ging ab Mitte der ersten Halbzeit immer wieder die Post ab.

Lihsek: "Ich kann mich an kaum eine Chance der Gäste erinnern. Wir hatten vier, fünf Hochkaräter. Leider haben wir kein Tor gemacht. Und so fühlt sich das Unentschieden schon eher wie eine Niederlage an."

Lihsek kam im Sommer vom Südwest-Regionalligisten RW Koblenz. 13 Jahre lang durchlief er die Nachwuchsschule des FSV Mainz 05. Mit 23 Jahren kann er schon über 100 Einsätze in der 4. Liga vorweisen.