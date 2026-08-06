Prestigeduell gegen Drittliga-Absteiger: CFC hofft gegen Aue auf ausverkauftes Stadion

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Der Chemnitzer FC hat gerade ein Derby gegen den FSV Zwickau gewonnen, da steht schon das nächste Prestigeduell vor der Tür: Das Derby gegen Erzgebirge Aue.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Kaderplaner Steffen Ziffert (61), Chefcoach Khvicha Shubitidze (51), Fitnesstrainer Jan Hochscheidt (38) - die Auer Riege war am Dienstagabend auf der Tribüne in Chemnitz zahlreich vertreten. Und sie bekamen einen starken Auftritt des CFC zu sehen, der den FSV Zwickau souverän mit 3:1 (2:0) besiegte.

Aues Chefcoach Khvicha Shubitidze (51) schaute sich den künftigen Gegner, den CFC am Dienstagabend im Stadion an.
Aues Chefcoach Khvicha Shubitidze (51) schaute sich den künftigen Gegner, den CFC am Dienstagabend im Stadion an.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Drittliga-Absteiger aus dem Erzgebirge ist die dritte Mannschaft, die in dieser Saison ihre Visitenkarte im Stadion an der Gellertstraße abgibt.

Nach dem stimmungsvollen Derby gegen Zwickau mit 10.000 Zuschauern im weiten Rund hoffen die Himmelblauen, dass am 15. August die Hütte ein weiteres Mal voll wird. Im besten Fall rappelvoll.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder: "Wir freuen uns, dass wir gegen den FSV erstmals in dieser Saison die Marke von 10.000 Zuschauern knacken konnten. Gegen den FC Erzgebirge wollen wir das übertreffen. Unser Ziel ist es, die Fischerwiese bis auf den letzten Platz zu füllen und ein ausverkauftes Stadion zu erleben.“

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Der Anstoß erfolgt an diesem Tag um 16 Uhr. "Wir wissen, dass der Termin aufgrund des Schulanfangs nicht optimal liegt, hoffen aber trotzdem auf die zahlreiche Unterstützung unserer Fans", erklärt Haeder.

Er hofft, dass die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (38) "den Schwung aus dem gelungenen Saisonstart mitnehmen und im nächsten Derby das nächste Ausrufezeichen setzen" kann.

So läuft der Vorverkauf

Die Himmelblauen hatten zuletzt im April, im Sachsenpokal gegen Aue gespielt.
Die Himmelblauen hatten zuletzt im April, im Sachsenpokal gegen Aue gespielt.  © Harry Härtel/Haertelpress

Was müssen die CFC-Fans vor dem Prestigeduell mit dem Gegner aus dem Schacht wissen? Der Vorverkauf läuft in mehreren Etappen.

Am heutigen Donnerstag um 14 Uhr erhalten zunächst Clubmitglieder und Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht.

Sie können maximal vier Tickets in der ersten VVK-Phase erwerben. Der Verkauf erfolgt an den Tageskassen auf dem Vorplatz der Heinrich-Schütz-Straße und im Fanshop am Stadion an der Gellertstraße sowie im Online-Ticketshop des CFC.

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Der freie Verkauf startet am kommenden Samstag, 14 Uhr - online sowie zu den jeweiligen Öffnungszeiten an den bekannten Vorverkaufsstellen.

m freien Verkauf können maximal zehn Tickets pro Bestellung erworben werden.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress

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