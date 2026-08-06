Prestigeduell gegen Drittliga-Absteiger: CFC hofft gegen Aue auf ausverkauftes Stadion

Chemnitz - Kaderplaner Steffen Ziffert (61), Chefcoach Khvicha Shubitidze (51), Fitnesstrainer Jan Hochscheidt (38) - die Auer Riege war am Dienstagabend auf der Tribüne in Chemnitz zahlreich vertreten. Und sie bekamen einen starken Auftritt des CFC zu sehen, der den FSV Zwickau souverän mit 3:1 (2:0) besiegte.

Aues Chefcoach Khvicha Shubitidze (51) schaute sich den künftigen Gegner, den CFC am Dienstagabend im Stadion an. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Drittliga-Absteiger aus dem Erzgebirge ist die dritte Mannschaft, die in dieser Saison ihre Visitenkarte im Stadion an der Gellertstraße abgibt.

Nach dem stimmungsvollen Derby gegen Zwickau mit 10.000 Zuschauern im weiten Rund hoffen die Himmelblauen, dass am 15. August die Hütte ein weiteres Mal voll wird. Im besten Fall rappelvoll.

CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder: "Wir freuen uns, dass wir gegen den FSV erstmals in dieser Saison die Marke von 10.000 Zuschauern knacken konnten. Gegen den FC Erzgebirge wollen wir das übertreffen. Unser Ziel ist es, die Fischerwiese bis auf den letzten Platz zu füllen und ein ausverkauftes Stadion zu erleben.“

Der Anstoß erfolgt an diesem Tag um 16 Uhr. "Wir wissen, dass der Termin aufgrund des Schulanfangs nicht optimal liegt, hoffen aber trotzdem auf die zahlreiche Unterstützung unserer Fans", erklärt Haeder.

Er hofft, dass die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (38) "den Schwung aus dem gelungenen Saisonstart mitnehmen und im nächsten Derby das nächste Ausrufezeichen setzen" kann.