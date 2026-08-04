Volle Hütte zum Bezirksderby! CFC-Coach Duda nach perfektem Start: "Wir wollen mehr!"

Chemnitz - Volles Haus zum Bezirksderby! 10.000 Zuschauer erwartet der Chemnitzer FC am Dienstag im Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Anstoß: 19 Uhr). Rund 7000 Tickets waren am Montag bereits verkauft.

Volle Hütte! Am Dienstagabend werden in Chemnitz 10.000 Zuschauer beim Bezirksderby dabei sein. © imago/Picture Point

Die Hausherren gehen mit makelloser Bilanz in das Prestigeduell: zwei Siege, 7:0 Tore, Platz eins. "Wir wollen mehr", kündigte Trainer Benjamin Duda (38) an. Er weiß aber auch: "Zwickau ist der dritte Gegner in dieser Saison und der schwerste."

Dass die Schwäne mit einer 0:3-Heimpleite gegen Greifswald im Gepäck anreisen, drückte der Fußball-Lehrer weg: "Viele sprechen über die gerissene Heimserie. Das letzte Mal hat der FSV im August 2024 zwei Spiele in Folge verloren. Sie hatten auf die Niederlage stets eine gute Antwort."

Das ändert freilich nichts am Ziel der Himmelblauen: Heimsieg! "Wir wollen unsere Fans anzünden, mit guten Aktionen, mit starken Leistungen. Wir alle wissen, welche Kraft unsere Fans hier in diesem Stadion entfalten können", betonte Mittelfeldspieler Tom Baumgart (28).

Der Routinier ist in seiner langen Laufbahn erst einmal mit zwei Siegen in die Saison gestartet: In der Zweitliga-Saison 2019/20 gewann er mit dem FC Erzgebirge Aue 2:0 in Fürth und 3:2 daheim gegen Wehen Wiesbaden.