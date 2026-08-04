Volle Hütte zum Bezirksderby! CFC-Coach Duda nach perfektem Start: "Wir wollen mehr!"
Chemnitz - Volles Haus zum Bezirksderby! 10.000 Zuschauer erwartet der Chemnitzer FC am Dienstag im Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Anstoß: 19 Uhr). Rund 7000 Tickets waren am Montag bereits verkauft.
Die Hausherren gehen mit makelloser Bilanz in das Prestigeduell: zwei Siege, 7:0 Tore, Platz eins. "Wir wollen mehr", kündigte Trainer Benjamin Duda (38) an. Er weiß aber auch: "Zwickau ist der dritte Gegner in dieser Saison und der schwerste."
Dass die Schwäne mit einer 0:3-Heimpleite gegen Greifswald im Gepäck anreisen, drückte der Fußball-Lehrer weg: "Viele sprechen über die gerissene Heimserie. Das letzte Mal hat der FSV im August 2024 zwei Spiele in Folge verloren. Sie hatten auf die Niederlage stets eine gute Antwort."
Das ändert freilich nichts am Ziel der Himmelblauen: Heimsieg! "Wir wollen unsere Fans anzünden, mit guten Aktionen, mit starken Leistungen. Wir alle wissen, welche Kraft unsere Fans hier in diesem Stadion entfalten können", betonte Mittelfeldspieler Tom Baumgart (28).
Der Routinier ist in seiner langen Laufbahn erst einmal mit zwei Siegen in die Saison gestartet: In der Zweitliga-Saison 2019/20 gewann er mit dem FC Erzgebirge Aue 2:0 in Fürth und 3:2 daheim gegen Wehen Wiesbaden.
CFC-Spieler Baumgart über starke Defensive: "Haben der Vorbereitung einen sehr guten Job gemacht"
Jetzt schaffte der gebürtige Freiberger den perfekten Start erstmals mit dem CFC. Der hat als einziger Verein in der Nordost-Staffel noch kein Gegentor kassiert.
Baumgart zur starken Defensive: "Wir alle zusammen haben in der Vorbereitung einen sehr guten Job gemacht und es geschafft, ein sehr gutes Team-Gefüge zusammenzustellen. Das war natürlich nicht leicht, wenn mehr als die Hälfte der Mannschaft neu dazugekommen ist."
Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die sehr gute Mischung aus jungen, hungrigen sowie erfahrenen, gestandenen Spielern: "Sie bringen gute Impulse rein. Wir haben tagtäglich ein sehr gutes Miteinander. Es macht einfach Spaß mit den Jungs."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Picture Point, Picture Point/Roger Petzsche