CFC spielt FSV an die Wand, Zwickau sauer: "Verdammter H****sohnverein"
Chemnitz - Bereits am dritten Spieltag der Regionalliga stand das erste Derby auf dem Programm des Chemnitzer FC. Am Dienstag empfingen die Himmelblauen den FSV Zwickau im "eins-Stadion – An der Gellertstraße". Am Ende hatten die Gäste aus Zwickau keine Chance, die Himmelblauen gewannen 3:1 (2:0).
Der Chemnitzer FC führt bleibt mit dem Sieg gegen den FSV Zwickau weiter auf der Erfolgsschiene. Nach drei Spielen zählt er bereits 10:1 Tore.
Der FSV hingegen konnte die Heimniederlage am vergangenen Wochenende nicht wieder gut machen.
TAG24 berichtete im Liveticker. Den könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.
20.58 Uhr: Veron Dobruna beschimpft CFC-Fans
"Verdammter Hurensohnverein", schleuderte Veron Dobruna Richtung CFC-Fans als er in die Katakomben ging. Bei allem Frust - das ist nicht die feine englische Art.
20.55 Uhr: Rudelbildung nach Abpfiff
Rudelbildung nach Abpfiff, doch die beiden Sportchefs Chris Löwe und Robin Lenk schlichten und ziehen die Streithähne weg voneinander.
20.50 Uhr: Fazit zum Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau
Abpfiff: Ärgerlich, weil unnötig das eine Gegentore, aber es ändert nichts am Ausgang. 10:1 Tore und neun Punkte aus den ersten drei Spielen sind ein absolutes Statement und in anderthalb Wochen gilt es diese Leistung zu bestätigen. Zuvor steht am Sonntag jedoch erstmal das schwere Auswärtsspiel in Halle an.
In Zwickau dagegen dürfte es ungemütlich werden, wenn man die finstere Miene von Sportdirektor Robin Lenk betrachtet. Wir dürfen gespannt sein, was er den schlaffen Schwänen in der Mixed-Zone ins Stammbuch schreibt. TAG24 wird berichten.
20.48 Uhr: Ehrentreffer für den FSV
90. Minute: Der Ehrentreffer. Ein abgeblockter Schuss von Lennert Möbius trudelt über David Richter ins Tor.
20.46 Uhr: CFC-Fans erheben sich und feiern den Derbysieger
90. Minute: Alle erheben sich von den Rängen, sofern sie Himmelblau tragen und feiern ihren Club. Derbysieger! Das wird die letzten Minuten ein Schaulaufen.
89. Minute: Gelbe Karte für Jonas Marx.
20.40 Uhr: CFC wechselt, FSV bleibt stets bemüht
83. Minute: Hat der Fünffachwechsel überhaupt einen Impuls mit sich gebracht? Wenn man es gut meint, könnte man sagen, die Schwäne sind jetzt stets bemüht - mehr aber auch nicht.
82. Minute: Der leicht angeschlagene Ken Tchouangue geht vom Platz. Justin Gröger übernimmt seine Position. Dazu kommt Georg Hempel für Tom Baumgart.
80. Minute: Apropos "Löh". Der Neuzugang macht im Verbund mit Slamar in der Innenverteidigung einen Top-Job. Die beiden lassen nahezu jeden FSV-Angriff abprallen und schalten sich mit ihren Chippbällen sofort in die Offensive ein.
79. Minute: Ganz übler Hit! Hannemann trifft Löhmannsröben mit dem Ellenbogen im Gesicht. Referee Eugen Ostrin lässt weiterspielen, aber der CFC-Routinier ist auch hart im Nehmen und kommt ohne Behandlung aus.
20.27 Uhr: Fünffachwechsel beim FSV
73. Minute: Es bleibt dabei: Feuerwerk gibt's aus FSV-Sicht nur auf den Rängen. Der Club löst das Ganze äußerst souverän. Schwer vorstellbar, dass hier noch irgendetwas anbrennen soll.
70. Minute: Harant, Breitenbücher, Hannemann, Seidel und Dobruna ersetzen Martens, Besong, von Baer, Sezer sowie Putze.
20.24 Uhr: Über 10.000 Fans beim Bezirksderby
66. Minute: Die Zuschauerzahl ist da. 10.003 Fans wohnen dem Bezirksderby bei und sorgen für eine fantastische Kulisse.
65. Minute: Das gibt's auch ganz selten! Rico Schmitt bereitet einen Fünfachwechsel vor. Derweil ertönt es aus der Südkurve: "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, o hey."
20.21 Uhr: CFC führt 3:0
64. Minute: Toooor für den Club! Gerade noch von Stadionsprecher Olaf Kadner begrüßt, sticht der Joker. Vogt mit dem 3:0. Für die Schwäne entwickelt sich das hier langsam zum Debakel. Das ist eine ganz reife Leistung, die die Duda-Elf hier zeigt.
20.19 Uhr: FSV stellt auf Dreierkette um, CFC wechselt
60. Minute: Und für dieses Umschaltspiel ist Maximilian Fesser, den CFC-Coach Benjamin Duda nun bringt, prädestiniert. Er ersetzt Grimaldi. Dazu kommt David Vogt für Tobias Stockinger.
58. Minute: Der FSV ist nach der Pause besser drin, weil hinten auf Dreierkette umgestellt wurde und ihn der CFC auch machen lässt, um selbst auf Umschaltsituationen zu lauern.
53. Minute: Ein Feuerwerk brennt der FSV auf dem Rasen wahrlich nicht ab. Dafür wird im Gästeblock gezündelt.
20.07 Uhr: Erste gelbe Karte für den CFC
48. Minute: Gelbe Karte für Maurizio Grimaldi nach Foul an Josua von Baer.
46. Minute: Der Ball rollt wieder. Beide Mannschaften spielen zunächst weiter als zuvor. Es wurden keine Auswechslungen vorgenommen.
19.47 Uhr: Fazit zur ersten Halbzeit
Halbzeit: Der Club dominiert das Bezirksderby nach Belieben. In puncto Spieleröffnung, Zweikampfverhalten und Körpersprache sind die Hausherren um Längen besser als die Schwäne. FSV-Coach Schmitt muss sich in der Halbzeitpause ordentlich was einfallen lassen, sonst wird das hier nichts.
Halbzeit: Kurz darauf ertönt der Pfiff zur Pause
45. Minute: Zu Hiemanns Verteidigung: Wie schwach war das verteidigt? Keiner geht nach der CFC-Ecke mit Marx zum Kopfballduell hoch.
19.44 Uhr: CFC erhöht kurz vor der Pause
44. Minute: Baumgart probiert es aus zehn Metern aus der Drehung. Hiemann bockstark. Doch bei der anschließenden Ecke patzt der Keeper und Marx erhöht auf 2:0.
42. Minute: Stockinger nochmal zentral aus 18 Metern, doch wieder ist Hiemann unten und krallt sich das Leder.
40. Minute: Legt der CFC noch vor der Pause nach oder retten sich die angezählten Zwickauer in die Pause? Ohne Hiemann oder das Alu-Glück bei Marx' Kopfball würde es schon nach 45 Minuten ganz düster aussehen.
19.36 Uhr: Erste Gelbe Karte für den FSV
35. Minute: Erste Gelbe Karte für Ben-Luca Moritz. Den fälligen Freistoß von Slamar kratzt Hiemann aus dem rechten unteren Eck. Stockingers Nachschuss ist zu unplatziert und erneut Hiemanns Beute.
33. Minute: Der CFC lässt Ball und Gegner laufen. Bei den Witterungsbedingungen könnte dies noch ein Faktor werden.
30. Minute: Egal, welchen Matchplan sich der FSV zurechtgelegt hatte, er ist in der ersten halben Stunde überhaupt nicht aufgegangen. Hier spielt nur eine Mannschaft und das sind die Himmelblauen.
19.21 Uhr: Chemnitzer FC ist drückend überlegen
28. Minute: Immerhin mal eine Strafraumaktion der Gäste. Sezer steht allerdings ein Ticken im Abseits.
27. Minute: Tchouangue tanzt Möbius aus, ist dann im Strafraum aber zu verspielt und läuft sich fest.
22. Minute: Aue-Coach Shubitidze und Kaderplaner Steffen Ziffert beobachten den kommenden Derby-Gegner von der Haupttribüne aus und werden sich so ihre Gedanken machen ... Mit so einer Leistung wird der CFC auch Aue vor eine Aufgabe stellen.
21. Minute: Marx an die Latte! Der Club ist drückend überlegen.
19. Minute: Hiemann bewahrt den FSV Zwickau gegen Grimaldi vor dem 2:0.
18. Minute: Bei Zwickau klappt bisher überhaupt nichts. Der CFC kann im Mittelfeld schalten und walten, wie er will.
15. Minute: Einwurf von links auf Jonas Marx, der um Haaresbreite verpas
15. Minute: Auf rechts und halbrechts verteidigen die Schwäne wie schon gegen Greifswald viel zu luftig.
11. Minute: Von Zwickau kam in den ersten zehn Minuten so gut wie noch gar nichts. Der CFC ist optisch total überlegen und gewinnt auch die Zweikämpfe.
19.10 Uhr: Chemnitzer FC geht in Führung
10. Minute: Tor für den Chemnitzer FC! Domenico Alberico tanzt Theo Martens aus, zieht in den Strafraum, legt sich das Leder auf den rechten Schlappen und schießt gefühlvoll ins rechte Eck.
9. Minute: Die Schwäne werden in ihrer eigenen Hälfte eingeschnürt. Doch noch findet der Club keine Lücke.
7. Minute: Der CFC ist um Spielkontrolle bemüht, doch noch fehlen die Strafraumaktionen.
4. Minute: Erster tiefer Ball auf Maurizio Grimaldi, doch er ist ein Tick zu weit, sodass der pfeilschnelle Flügelflitzer nicht mehr dran kommt.
3. Minute: Der FSV, bei dem Joshua Putze in die Innenverteidigung gerückt ist, läuft den CFC hoch an, um so den geordneten Spielaufbau von hinten heraus zu stören.
19 Uhr: Das Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau beginnt
1. Minute: In der ersten Minute ruhte der Ball erneut. Hintergrund ist der angekündigte Protest "Aufstiegsreform jetzt umsetzen".
Die Schwäne starten mit ihren eigenen Fans im Rücken, von denen die Marschroute vorgegeben wird: "Hier regiert der FSV!" Auch der CFC erhält lautstarken Support. Auf der Südtribüne werden dazu auch die Schals geschwungen.
18.40 Uhr: FSV-Keeper Lucas Hiemann beim Gegner Zuhause
Obwohl Lucas Hiemann bereits seit 2022 beim FSV Zwickau unter Vertrag steht, ist das Gellertstadion sein zweites Zuhause. Sein Vater ist Club-Legende Holger Hiemann.
Der 27-Jährige über seine Erinnerungen an den CFC: "Ich bin mit dem Verein aufgewachsen. Die Stadionlieder kennt man aus der Kindheit. Im Spielertunnel oder auf dem Feld kann man es manchmal gar nicht realisieren, dass man jetzt dort steht."
18.20 Uhr: Drei Änderungen in der Startelf vom FSV Zwickau
FSV-Trainer Rico Schmitt wechselt nach dem schwachen 0:3 gegen Greifswald auf drei Positionen.
Josua von Baer ersetzt Sandro Sengersdorf auf der linken Außenverteidigerposition, Theo Martens kommt für Oliver Fobassam in die Startelf und Paul-Philipp Besong beginnt für Veron Dobruna.
18 Uhr: So starten Chemnitzer FC und FSV Zwickau in die Partie
17.41 Uhr: Eugen Ostrin aus Thüringen leitet die Regionalliga-Partie zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau
Als Unparteiischer steht am Dienstagabend Eugen Ostrin aus Eisenach auf dem Platz. Bisher leitete der 41-Jährige 153 Spiele in der Regionalliga Nordost und gehört zu den erfahrensten Schiris im Fußball-Osten.
Den CFC pfiff er zuletzt am 4. Spieltag in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Magdeburg II (2:4).
Der FSV hatte seine letzte Begegnung mit Ostrin beim 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Der ein oder andere FSV-Fan wird sich erinnern:: Am Ende der Partie schenkte der Unparteiische Marc-Philipp Zimmermann zum Abschied eine Gelbe und eine Rote Karte.
Assistieren werden ihm Chris Rauschenberg und Daniel Bartnitzki. Als Vierte Offizielle ist Miriam Schwermer im Einsatz.
17.22 Uhr: CFC hat im Direktvergleich die Nase vorne
Insgesamt 77 Mal trafen der Chemnitzer FC und FSV Zwickau bereits aufeinander. In der vergangenen Saison gewann die jeweilige Heimmannschaft das Duell für sich.
Doch im Gesamten liegen die Himmelblauen vorne. 32-Mal gewannen sie, nur 21-Mal war der FSV erfolgreich und 24 Spiele endeten unentschieden.
Hat der CFC damit heute einen Vorteil?
17 Uhr: Volle Hütte beim Bezirksderby?
Bis Montagabend waren rund 7000 Tickets für das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau bereits verkauft.
Das Ziel der Gastgeber ist ein volles Haus zum Bezirksderby. Am Dienstagabend soll zum ersten Mal in dieser Saison die 10.000er-Marke geknackt werden.
16.40 Uhr Liveticker zum Bezirksderby Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zum Bezirksderby zwischen dem Chemnitzer FC und FSV Zwickau. Wir versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Anpfiff, während des Spiels und nach der Partie.
Titelfoto: Haertelpress