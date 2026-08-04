CFC spielt FSV an die Wand, Zwickau sauer: "Verdammter H****sohnverein"

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Bereits am dritten Spieltag der Regionalliga stand das erste Derby gegen den FSV Zwickau auf dem Programm des Chemnitzer FC.

Von Michael Thiele, Sarah Fuchs

Chemnitz - Bereits am dritten Spieltag der Regionalliga stand das erste Derby auf dem Programm des Chemnitzer FC. Am Dienstag empfingen die Himmelblauen den FSV Zwickau im "eins-Stadion – An der Gellertstraße". Am Ende hatten die Gäste aus Zwickau keine Chance, die Himmelblauen gewannen 3:1 (2:0).

Drei Monate nach der letzten Begegnung empfängt der CFC am 3. Spieltag den FSV Zwickau. (Archivbild)
Drei Monate nach der letzten Begegnung empfängt der CFC am 3. Spieltag den FSV Zwickau. (Archivbild)  © imago/Picture Point

Der Chemnitzer FC führt bleibt mit dem Sieg gegen den FSV Zwickau weiter auf der Erfolgsschiene. Nach drei Spielen zählt er bereits 10:1 Tore.

Der FSV hingegen konnte die Heimniederlage am vergangenen Wochenende nicht wieder gut machen.

TAG24 berichtete im Liveticker. Den könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

20.58 Uhr: Veron Dobruna beschimpft CFC-Fans

"Verdammter Hurensohnverein", schleuderte Veron Dobruna Richtung CFC-Fans als er in die Katakomben ging. Bei allem Frust - das ist nicht die feine englische Art.

20.55 Uhr: Rudelbildung nach Abpfiff

Rudelbildung nach Abpfiff, doch die beiden Sportchefs Chris Löwe und Robin Lenk schlichten und ziehen die Streithähne weg voneinander.

20.50 Uhr: Fazit zum Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau

Abpfiff: Ärgerlich, weil unnötig das eine Gegentore, aber es ändert nichts am Ausgang. 10:1 Tore und neun Punkte aus den ersten drei Spielen sind ein absolutes Statement und in anderthalb Wochen gilt es diese Leistung zu bestätigen. Zuvor steht am Sonntag jedoch erstmal das schwere Auswärtsspiel in Halle an.

In Zwickau dagegen dürfte es ungemütlich werden, wenn man die finstere Miene von Sportdirektor Robin Lenk betrachtet. Wir dürfen gespannt sein, was er den schlaffen Schwänen in der Mixed-Zone ins Stammbuch schreibt. TAG24 wird berichten.

20.48 Uhr: Ehrentreffer für den FSV

90. Minute: Der Ehrentreffer. Ein abgeblockter Schuss von Lennert Möbius trudelt über David Richter ins Tor.

20.46 Uhr: CFC-Fans erheben sich und feiern den Derbysieger

90. Minute: Alle erheben sich von den Rängen, sofern sie Himmelblau tragen und feiern ihren Club. Derbysieger! Das wird die letzten Minuten ein Schaulaufen.

89. Minute: Gelbe Karte für Jonas Marx.

20.40 Uhr: CFC wechselt, FSV bleibt stets bemüht

83. Minute: Hat der Fünffachwechsel überhaupt einen Impuls mit sich gebracht? Wenn man es gut meint, könnte man sagen, die Schwäne sind jetzt stets bemüht - mehr aber auch nicht.

82. Minute: Der leicht angeschlagene Ken Tchouangue geht vom Platz. Justin Gröger übernimmt seine Position. Dazu kommt Georg Hempel für Tom Baumgart.

80. Minute: Apropos "Löh". Der Neuzugang macht im Verbund mit Slamar in der Innenverteidigung einen Top-Job. Die beiden lassen nahezu jeden FSV-Angriff abprallen und schalten sich mit ihren Chippbällen sofort in die Offensive ein.

79. Minute: Ganz übler Hit! Hannemann trifft Löhmannsröben mit dem Ellenbogen im Gesicht. Referee Eugen Ostrin lässt weiterspielen, aber der CFC-Routinier ist auch hart im Nehmen und kommt ohne Behandlung aus.

20.27 Uhr: Fünffachwechsel beim FSV

73. Minute: Es bleibt dabei: Feuerwerk gibt's aus FSV-Sicht nur auf den Rängen. Der Club löst das Ganze äußerst souverän. Schwer vorstellbar, dass hier noch irgendetwas anbrennen soll.

70. Minute: Harant, Breitenbücher, Hannemann, Seidel und Dobruna ersetzen Martens, Besong, von Baer, Sezer sowie Putze.

Feuerwerk gibt es aus Zwickauer Sicht derzeit nur auf den Rängen.
Feuerwerk gibt es aus Zwickauer Sicht derzeit nur auf den Rängen.  © Michael Thiele

20.24 Uhr: Über 10.000 Fans beim Bezirksderby

66. Minute: Die Zuschauerzahl ist da. 10.003 Fans wohnen dem Bezirksderby bei und sorgen für eine fantastische Kulisse.

65. Minute: Das gibt's auch ganz selten! Rico Schmitt bereitet einen Fünfachwechsel vor. Derweil ertönt es aus der Südkurve: "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, o hey."

20.21 Uhr: CFC führt 3:0

64. Minute: Toooor für den Club! Gerade noch von Stadionsprecher Olaf Kadner begrüßt, sticht der Joker. Vogt mit dem 3:0. Für die Schwäne entwickelt sich das hier langsam zum Debakel. Das ist eine ganz reife Leistung, die die Duda-Elf hier zeigt.

20.19 Uhr: FSV stellt auf Dreierkette um, CFC wechselt

60. Minute: Und für dieses Umschaltspiel ist Maximilian Fesser, den CFC-Coach Benjamin Duda nun bringt, prädestiniert. Er ersetzt Grimaldi. Dazu kommt David Vogt für Tobias Stockinger.

58. Minute: Der FSV ist nach der Pause besser drin, weil hinten auf Dreierkette umgestellt wurde und ihn der CFC auch machen lässt, um selbst auf Umschaltsituationen zu lauern.

53. Minute: Ein Feuerwerk brennt der FSV auf dem Rasen wahrlich nicht ab. Dafür wird im Gästeblock gezündelt.

Titelfoto: Haertelpress

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