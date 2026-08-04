CFC spielt FSV an die Wand, Zwickau sauer: "Verdammter H****sohnverein"

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20.07 Uhr: Erste gelbe Karte für den CFC

48. Minute: Gelbe Karte für Maurizio Grimaldi nach Foul an Josua von Baer.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Beide Mannschaften spielen zunächst weiter als zuvor. Es wurden keine Auswechslungen vorgenommen.

19.47 Uhr: Fazit zur ersten Halbzeit

Halbzeit: Der Club dominiert das Bezirksderby nach Belieben. In puncto Spieleröffnung, Zweikampfverhalten und Körpersprache sind die Hausherren um Längen besser als die Schwäne. FSV-Coach Schmitt muss sich in der Halbzeitpause ordentlich was einfallen lassen, sonst wird das hier nichts.

Halbzeit: Kurz darauf ertönt der Pfiff zur Pause

45. Minute: Zu Hiemanns Verteidigung: Wie schwach war das verteidigt? Keiner geht nach der CFC-Ecke mit Marx zum Kopfballduell hoch.

Kurz vor der Pause: FSV-Keeper Hiemann patzt und Chemnitz erhöht auf 2:0. © picture point/Sven Sonntag

19.44 Uhr: CFC erhöht kurz vor der Pause

44. Minute: Baumgart probiert es aus zehn Metern aus der Drehung. Hiemann bockstark. Doch bei der anschließenden Ecke patzt der Keeper und Marx erhöht auf 2:0.

42. Minute: Stockinger nochmal zentral aus 18 Metern, doch wieder ist Hiemann unten und krallt sich das Leder.

40. Minute: Legt der CFC noch vor der Pause nach oder retten sich die angezählten Zwickauer in die Pause? Ohne Hiemann oder das Alu-Glück bei Marx' Kopfball würde es schon nach 45 Minuten ganz düster aussehen.

19.36 Uhr: Erste Gelbe Karte für den FSV

35. Minute: Erste Gelbe Karte für Ben-Luca Moritz. Den fälligen Freistoß von Slamar kratzt Hiemann aus dem rechten unteren Eck. Stockingers Nachschuss ist zu unplatziert und erneut Hiemanns Beute.

33. Minute: Der CFC lässt Ball und Gegner laufen. Bei den Witterungsbedingungen könnte dies noch ein Faktor werden.

30. Minute: Egal, welchen Matchplan sich der FSV zurechtgelegt hatte, er ist in der ersten halben Stunde überhaupt nicht aufgegangen. Hier spielt nur eine Mannschaft und das sind die Himmelblauen.

So hatte sich FSV-Coach Rico Schmitt die Partie beim Chemnitzer FC sicher nicht vorgestellt. © picture point/Sven Sonntag

19.21 Uhr: Chemnitzer FC ist drückend überlegen

28. Minute: Immerhin mal eine Strafraumaktion der Gäste. Sezer steht allerdings ein Ticken im Abseits.

27. Minute: Tchouangue tanzt Möbius aus, ist dann im Strafraum aber zu verspielt und läuft sich fest.

22. Minute: Aue-Coach Shubitidze und Kaderplaner Steffen Ziffert beobachten den kommenden Derby-Gegner von der Haupttribüne aus und werden sich so ihre Gedanken machen ... Mit so einer Leistung wird der CFC auch Aue vor eine Aufgabe stellen.

21. Minute: Marx an die Latte! Der Club ist drückend überlegen.

19. Minute: Hiemann bewahrt den FSV Zwickau gegen Grimaldi vor dem 2:0.

Aue-Coach Khvicha Shubitidze und Kaderplaner Steffen Ziffert beobachten den kommenden Derby-Gegner. © TAG24/Sarah Fuchs

18. Minute: Bei Zwickau klappt bisher überhaupt nichts. Der CFC kann im Mittelfeld schalten und walten, wie er will.

15. Minute: Einwurf von links auf Jonas Marx, der um Haaresbreite verpas

15. Minute: Auf rechts und halbrechts verteidigen die Schwäne wie schon gegen Greifswald viel zu luftig.

11. Minute: Von Zwickau kam in den ersten zehn Minuten so gut wie noch gar nichts. Der CFC ist optisch total überlegen und gewinnt auch die Zweikämpfe.

19.10 Uhr: Chemnitzer FC geht in Führung

10. Minute: Tor für den Chemnitzer FC! Domenico Alberico tanzt Theo Martens aus, zieht in den Strafraum, legt sich das Leder auf den rechten Schlappen und schießt gefühlvoll ins rechte Eck.

Domenico Alberico schießt in der 10. Minute das 1:0. © Haertelpress

9. Minute: Die Schwäne werden in ihrer eigenen Hälfte eingeschnürt. Doch noch findet der Club keine Lücke.

7. Minute: Der CFC ist um Spielkontrolle bemüht, doch noch fehlen die Strafraumaktionen.

4. Minute: Erster tiefer Ball auf Maurizio Grimaldi, doch er ist ein Tick zu weit, sodass der pfeilschnelle Flügelflitzer nicht mehr dran kommt.

3. Minute: Der FSV, bei dem Joshua Putze in die Innenverteidigung gerückt ist, läuft den CFC hoch an, um so den geordneten Spielaufbau von hinten heraus zu stören.

19 Uhr: Das Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau beginnt

1. Minute: In der ersten Minute ruhte der Ball erneut. Hintergrund ist der angekündigte Protest "Aufstiegsreform jetzt umsetzen". Die Schwäne starten mit ihren eigenen Fans im Rücken, von denen die Marschroute vorgegeben wird: "Hier regiert der FSV!" Auch der CFC erhält lautstarken Support. Auf der Südtribüne werden dazu auch die Schals geschwungen.

In der ersten Minute ruhte der Ball auch bei der Partie zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau. © Michael Thiele

18.40 Uhr: FSV-Keeper Lucas Hiemann beim Gegner Zuhause

Obwohl Lucas Hiemann bereits seit 2022 beim FSV Zwickau unter Vertrag steht, ist das Gellertstadion sein zweites Zuhause. Sein Vater ist Club-Legende Holger Hiemann. Der 27-Jährige über seine Erinnerungen an den CFC: "Ich bin mit dem Verein aufgewachsen. Die Stadionlieder kennt man aus der Kindheit. Im Spielertunnel oder auf dem Feld kann man es manchmal gar nicht realisieren, dass man jetzt dort steht."

Lucas Hiemann erinnert sich an viele gemeinsame Besuche mit seinem Vater Holger Hiemann im Gellertstadion. © Picture Point/Gabor Krieg

18.20 Uhr: Drei Änderungen in der Startelf vom FSV Zwickau

FSV-Trainer Rico Schmitt wechselt nach dem schwachen 0:3 gegen Greifswald auf drei Positionen. Josua von Baer ersetzt Sandro Sengersdorf auf der linken Außenverteidigerposition, Theo Martens kommt für Oliver Fobassam in die Startelf und Paul-Philipp Besong beginnt für Veron Dobruna.

18 Uhr: So starten Chemnitzer FC und FSV Zwickau in die Partie

Der CFC startet wie am Freitag gegen den BFC. Der FSV hat drei Änderungen vorgenommen. © TAG24/Sarah Fuchs

17.41 Uhr: Eugen Ostrin aus Thüringen leitet die Regionalliga-Partie zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau

Als Unparteiischer steht am Dienstagabend Eugen Ostrin aus Eisenach auf dem Platz. Bisher leitete der 41-Jährige 153 Spiele in der Regionalliga Nordost und gehört zu den erfahrensten Schiris im Fußball-Osten. Den CFC pfiff er zuletzt am 4. Spieltag in der vergangenen Saison gegen den 1. FC Magdeburg II (2:4). Der FSV hatte seine letzte Begegnung mit Ostrin beim 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig. Der ein oder andere FSV-Fan wird sich erinnern:: Am Ende der Partie schenkte der Unparteiische Marc-Philipp Zimmermann zum Abschied eine Gelbe und eine Rote Karte. Assistieren werden ihm Chris Rauschenberg und Daniel Bartnitzki. Als Vierte Offizielle ist Miriam Schwermer im Einsatz.

Bereits 2024 pfiff Eugen Ostrin das Derby zwischen Chemnitzer FC und FSV Zwickau, das der CFC 0:1 verlor. © Picture Point/Gabor Krieg

17.22 Uhr: CFC hat im Direktvergleich die Nase vorne

Insgesamt 77 Mal trafen der Chemnitzer FC und FSV Zwickau bereits aufeinander. In der vergangenen Saison gewann die jeweilige Heimmannschaft das Duell für sich. Doch im Gesamten liegen die Himmelblauen vorne. 32-Mal gewannen sie, nur 21-Mal war der FSV erfolgreich und 24 Spiele endeten unentschieden. Hat der CFC damit heute einen Vorteil?

Im Mai dieses Jahres gewann der CFC mit einem Las-Minute-Sieg 3:2 gegen die Schwäne. © picture point/Sven Sonntag

17 Uhr: Volle Hütte beim Bezirksderby?

Bis Montagabend waren rund 7000 Tickets für das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau bereits verkauft. Das Ziel der Gastgeber ist ein volles Haus zum Bezirksderby. Am Dienstagabend soll zum ersten Mal in dieser Saison die 10.000er-Marke geknackt werden.

Knacken die Fans die 10.000er-Marke am Dienstagabend? (Archivbilder) © Bildmontage: PICTURE POINT/Gabor Krieg, PICTURE POINT / Roger Petzsche

16.40 Uhr Liveticker zum Bezirksderby Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau