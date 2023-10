Resignation bei CFC-Trainer Tiffert: "Ich bin Trainer, kein Zauberer!"

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) findet resignierende Worte nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Luckenwalde. © Picture Point/Gabor Krieg

Tiffert beließ es nicht bei diesem Satz: "Wir als Trainerteam können nur unser Bestes versuchen. Doch es wird Situationen geben, wo auch das nicht reicht."



So wie am Freitagabend. Bemüht war die Tiffert-Elf. Gereicht hat es gegen einen Gegner, der mit drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge angereist war, nicht.

Weil im Team der Chemnitzer aktuell wenig passt. Weil Niclas Erlbeck (30) zum zweiten Mal gesperrt fehlte und andere Führungsspieler wie Dejan Bozic (30), Robert Berger (26) oder Robert Zickert (33) nicht fit sind.

Können sie auch nicht sein. Bozic kam aus einer Verletzung. Er stieg spät in die Vorbereitung ein. Berger und Zickert verletzten sich im Sommer. Sie legten nach der Reha mehr oder weniger einen Kaltstart hin.