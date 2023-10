CFC verspielt gegen Luckenwalde frühe Führung und kassiert die dritte Heimpleite!

Es fing gut an: Nach nur 13 Minuten trifft CFC-Spieler Stanley Keller (r.) zum 1:0. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Himmelblauen gingen früh in Führung. Leon Damer zündete in der 13. Minute auf der rechten Außenbahn den Turbo. FSV-Schlussmann Kevin Tittel kam nicht an den Flankenball heran. Am langen Pfosten lauerte Stanley Keller und köpfte ins verwaiste Tor ein.

Keine 60 Sekunden später hatte auf der Gegenseite Timm Koch den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem Steilpass tauchte der Luckenwalder frei vor Stanley Birke auf. Der 18 Jahre alte CFC-Schlussmann warf sich in den Ball, verhinderte den schnellen Ausgleich.

Vier Minuten vor dem Pausenpfiff die nächste Glanztat von Birke. Nach dem schnell ausgeführten Freistoß der Gäste hatte Torjäger Jordan Winter freie Schussbahn. Er scheiterte am Keeper.

Es folgten ein Eckball und das 1:1. Die Chemnitzer Abwehrmänner bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Niklas Geisler stocherte aus dem Gewühl heraus die Kugel über die Linie (42.).

Sekunden vor dem Pausenpfiff die nächste gute Gelegenheit für den spielstarken FSV. Simon Gollnack setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Birke wäre nicht herangekommen.