Rücker wechselt vom FC Eilenburg zum CFC: Ex-Verein bedauert Abgang des Junioren-Nationalspielers

Anton Rücker (23) unterschrieb einen Vertrag beim Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC / Ludwig

Der FCE verkündete am Montag via Facebook: "Noch ein zugegeben schwerer Abschied: Anton Rücker, geboren in Eilenburg, bis zur D-Jugend beim FCE ausgebildet und dann bei RB Leipzig zum Lizenz- und 5-fachen Juniorennationalspieler gereift, wird ab der neuen Saison beim Chemnitzer FC sein Glück versuchen." "Der CFC hat den Transfer am Montagmittag ebenfalls offiziell verkündet."

Rücker spielte nach seiner Leipziger Zeit zwischenzeitlich in der 2. Liga Portugals und beim BFC Dynamo. Die meisten seiner 59 Regionalliga-Einsätze bestritt er im Trikot seines Heimatvereins.

Die Eilenburger, die mit Rücker bereits ihren achten Spieler verlieren, schrieben: "Der 23 Jahre alte Student, der nach Stationen beim portugiesischen Zweitligisten Leixoes SC und beim BFC Dynamo mit seinen Zusagen 2021 und 2023 bereits zweimal seinem Heimatverein half, die Ziele zu erreichen und am Oberliga-Meistertitel im letzten Jahr sowie am diesjährigen Klassenerhalt wesentlichen Anteil hatte, will nach insgesamt 71 Pflichtspielpartien für Blau-Rot beim sächsischen Rekordpokalsieger und früheren Zweitligisten noch einmal unter Vollprofi-Bedingungen eine neue Herausforderung annehmen."

Rücker sei für die Eilenburger Mannschaft ein herber sportlicher Verlust, "weil sich unser vielseitig einsetzbarer und beidfüßiger Defensivspezialist in all den Jahren nicht nur menschlich in hohem Maße in das Team der Ersten integriert, sondern sich zugleich auch bei vielen unserer Nachwuchsspieler einen guten Namen gemacht hat."