Saison-Aus für CFC-Routinier Erlbeck!

Bitter: CFC-Verteidiger Niclas Erlbeck (31) zog sich eine Innenbandruptur im linken Knie zu.

Erlbeck hatte sich am Samstag beim 1. FC Lok Leipzig (1:1) in den Anfangsminuten ohne gegnerische Einwirkung am linken Knie verletzt. Er wurde umgehend ausgewechselt und verließ - gestützt von zwei Betreuern - den Rasen: Innenbandriss!

Bereits vor zwei Wochen gaben die Chemnitzer den erneuten Ausfall von Offensivmann Max Roscher (20) bekannt. Er beklagt Schmerzen im zweimal operierten linken Sprunggelenk und pausiert seitdem.

In der Messestadt fehlte außerdem Robert Berger (27, Zerrung). Bereits in der Hinrunde musste CFC-Trainer Christian Tiffert (42) seine Mannschaft aufgrund von Verletzungen immer wieder umbauen. Erlbeck rückte so aus dem zentralen Mittelfeld zurück in die Abwehrreihe, fungierte als dritter Innenverteidiger und verlieh der Defensive viel Stabilität. Beim 1:4 gegen Cottbus stand Erlbeck (erkrankt) nicht auf dem Platz.

CFC-Cheftrainer Christian Tiffert sagte über Erlbecks Verletzung: "Die Verletzung von Niclas ist extrem bitter. Zuletzt war er gut in Form. Ich bin mir aber sicher, dass er sich wieder zurückkämpfen wird.