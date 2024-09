Darum verlässt Routinier Jan Koch den CFC mitten im Abstiegskampf

Bitter! Jan Koch (28) verletzte sich im August beim Spiel gegen Jena am Sprunggelenk. © Picture Point/Gabor Krieg

Am 21. August bei der 0:1-Niederlage der Chemnitzer in Jena bekam Koch einen Schlag aufs Sprunggelenk, fiel seitdem verletzt aus (Bänderriss). Nun steht fest: Der 28-Jährige wird nicht mehr im Trikot der Himmelblauen aufs Spielfeld zurückkehren.



Koch hat seinen bis Ende Juni 2025 laufenden Vertrag vorzeitig aufgelöst. Still und leise nahm er Abschied. Den neuen Chefcoach Benjamin Duda (36) hatte er noch nicht einmal persönlich kennengelernt.

"Jan kam mit der Bitte auf uns zu, seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Letztlich wollten wir seinem Wunsch, näher bei seiner Familie zu sein, nicht im Wege stehen", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe.

Für Koch endet damit das zweite Gastspiel in Chemnitz. Im Sommer 2015, der Verein spielte in der 3. Liga, wechselte Koch erstmals an die Gellertstraße. Er hatte enorm viel Verletzungspech. In drei Spielzeiten kam er auf lediglich 25 Einsätze.

"Es war eine sehr turbulente Zeit. Ich hatte fünf verschiedene Trainer, zwei Präsidenten und am Ende kam die Insolvenz", erinnerte sich Koch an die Jahre 2015 bis 2018.