Sieg in Jena! CFC zeigt starke Reaktion nach 2:7-Debakel

Jena - Ein Tor, drei Punkte: Der Chemnitzer FC hat einen perfekten Start in die Regionalliga-Rückrunde erwischt. Eine Woche nach der 2:7-Pleite beim FC Rot-Weiß Erfurt feierte das Team am Samstagnachmittag einen 1:0-Sieg beim FC Carl Zeiss Jena. Die Thüringer hatten das letzte Mal Ende September verloren.

Wie würde Trainer Christian Tiffert auf das Debakel von Erfurt reagieren? Er schickte Stanley Keller und Lukas Stagge auf die Bank. Erkrankt fehlten aus der Startelf der Vorwoche Robert Berger und Torwart Stanley Birke. Seine Gelbsperre saß in Jena Felix Müller ab.

Der Innenverteidiger, der in der Hinrunde alle Spiele bestritten hatte, wurde durch Roman Eppendorfer ersetzt. Für Berger stand erstmals in dieser Saison Jannick Wolter in der Anfangsformation der Himmelblauen. Nach Gelbsperren kehrten Kapitän Tobias Müller und Mittelstürmer Dejan Bozic zurück.

Für Birke stand - wie von Tiffert im Vorfeld angekündigt - David Wunsch im Kasten. Der 20-Jährige, der als Stamm-Torhüter in die Saison gestartet und nach einer Verletzung den Platz zwischen den Pfosten plötzlich los war, machte seine Sache sehr ordentlich.

In der 15. Minute war er vor dem heranstürmenden Nils Butzen am Ball. Dann ließ Maximilian Krauß Wolter aussteigen und zog mit dem rechten Fuß ab. Wunsch parierte (28.). 120 Sekunden später legte Ken Gibson nach starkem Solo für Pasqual Verkamp auf. Routinier Robert Zickert schmiss sich zweimal in den Schuss des Jenaers und verhinderte Schlimmeres.

Die stärkste Phase der Thüringer in der ersten Halbzeit endete mit dem direkten Freistoß von Lukas Lämmel. Wunsch war erneut auf dem Posten (32.).