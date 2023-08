So plant CFC-Trainer Tiffert mit Sturm-Riese Smith

Beim Endstand von 1:6 sicher nur eine Randnotiz. Wichtiger war für den 2,01 Meter großen Smith, dass er in Rostock zum zweiten Mal in der Startelf stand. Anfang März hatte er sich erstmals bei den Himmelblauen zum Probetraining vorgestellt und Trainer Christian Tiffert (41) überzeugen können.

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) weiß, dass Smith beim Gegner Eindruck hinterlässt. © picture point/Sven Sonntag

"Jetzt ist er bei uns, trifft in seinem ersten Pflichtspiel gegen Jena auf eine Top-Abwehr, hat 6000 Zuschauer im Rücken. Ich habe selber in Amerika gespielt und weiß, wie es da so abläuft mit Fans. Da ist es hier in Deutschland leidenschaftlicher und alles bisschen lauter."



Der Chefcoach ist fest davon überzeugt, dass Smith beim CFC den Durchbruch schaffen und der Tiffert-Elf entscheidend weiterhelfen kann: "Man sieht, dass sich beim Gegner bisschen was tut, wenn ein Stürmer auf dem Platz steht, der diese Größe hat, der gut beim Kopfballspiel agieren und seine Gegenspieler unter Druck setzen kann."

Und der den richtigen Torriecher hat. So wie in Rostock. Auch wenn der Treffer auf dem Konto des Teamkollegen landete.