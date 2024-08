So positiv blickt CFC-Trainer Tiffert voraus

Auch wenn man es ihm vielleicht nicht hundertprozentig ansieht, aber CFC-Coach Christian Tiffert (42) blickt durchaus optimistisch auf die nächste Partie. © imago/Jan Hübner

Auch wenn die Punkteteilung den Leistungen beider Mannschaften gerecht wurde - zufrieden war Trainer Christian Tiffert (42) nicht. "Da war noch viel Sand im Getriebe", meinte der 42-Jährige.



Ihn störten die ungewohnt vielen technischen Fehler seiner Jungs. "Vielleicht lag es am stimmungsvollen Rahmen, an der Kulisse, mit der einige Spieler zu kämpfen hatten. Gegen Halle habe ich so viele Fehler gesehen wie sonst in zehn Spielen zusammen. Das bin ich von meiner Mannschaft nicht gewohnt."

Was ihm außerdem nicht gefiel: Nach starkem Start in die zweite Halbzeit schalteten seine Jungs wieder einen Gang zurück: "Da musst du den Druck, das Momentum mit unseren Fans im Rücken mitnehmen."

Das schafften die Gastgeber vor über 8000 Zuschauern leider nicht. Zwingende Tormöglichkeiten gab es keine. Tiffert: "Es war ein Spiel ohne große Abschlüsse."