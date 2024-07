Reutter köpft vom Elfmeterpunkt ein: CFC besiegt Drittligist Dynamo Dresden!

Chemnitz - Der Drittliga-Absteiger kann kommen! Fünf Tage vor dem Saisonauftakt gegen den Halleschen FC hat der Chemnitzer FC eine große Ladung Selbstvertrauen getankt. Gegen Drittligist Dynamo Dresden gewann die Elf von Trainer Christian Tiffert am Samstag mit 1:0 (0:0). Eine echte Torchance reichte den Hausherren vor 5537 Zuschauern, um den Rasen als Sieger zu verlassen!

Das war knapp: Dynamo-Spieler Christoph Daferner setzte den Ball an den linken Pfosten. © Picture Point/Gabor Krieg

Sieht man von den hochsommerlichen Temperaturen und einigen rassigen Zweikämpfen ab - so richtig hitzig wurde es im Sachsenderby nicht. Die Gäste stellten das aktivere Team. Sie dominierten die erste Halbzeit.

In der 12. Minute durften sie kurz jubeln. Den Freistoß von Oliver Batista Meier köpfte der freistehende Stefan Kutschke ins Netz. Der Stürmer stand knapp im Abseits. Pech für Dynamo.

Niklas Hauptmann tauchte nach einem Steilpass frei vor dem CFC-Tor auf (27.). Die neue Nummer eins der Himmelblauen, Daniel Adamczyk, hatte aufgepasst und bereinigte die Situation.

Nach einer halben Stunde klärte Robert Zickert in höchster Not. Der Innenverteidiger stoppte an der Strafraumgrenze den heranstürmenden Batista Meier.

Die letzte Strafraumaktion des Drittligisten vereitelte Adamczyk. Der Schlussmann begrub die scharfe Hereingabe von Rechtsaußen Jakob Lemmer unter sich (40.). Bei den Hausherren stand die Defensive.

Nach vorn ging wenig. Im Aufbau blieb vieles Stückwerk. Dynamo-Torwart Tim Schreiber, der zur Pause in der Kabine blieb, wurde kein einziges Mal gefordert.