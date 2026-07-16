So will der CFC Tausende neue Mitglieder anwerben
Chemnitz - Zur Mitgliederversammlung Mitte April hatte CFC-Geschäftsführer Tommy Haeder das anspruchsvolle Ziel verkündet: "5000 Vereinsmitglieder bis 2030".
Die große Werbekampagne beim Chemnitzer FC ist längst angelaufen. Im gesamten Chemnitzer Stadtgebiet wirbt der Regionalligist auf großflächigen Plakaten und digitalen Sichttafeln.
"Der CFC ist weit mehr als die erste Mannschaft oder die 90 Minuten an einem Spieltag. Unser Verein lebt von den Menschen, die ihn Woche für Woche unterstützen, Verantwortung übernehmen und sich mit ihm identifizieren", betont CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand: "Genau deshalb möchten wir die Clubmitgliedschaft künftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken."
Aktuell hat der CFC e. V. 2450 Mitglieder. "Mit unserer Vision2030 haben wir einen klaren Plan für die Zukunft des CFC entwickelt. Eine starke Mitgliederbasis bedeutet für unseren Verein weit mehr als zusätzliche Einnahmen. Sie schafft Unabhängigkeit, gibt uns langfristige Planungssicherheit und sorgt dafür, dass wir unsere Entwicklung aus eigener Kraft gestalten können", erklärt der zweite Geschäftsführer, Tommy Haeder.
Mit der neuen Kampagne hat der Verein seine Clubmitgliedschaft konsequent weiterentwickelt. Neben den bestehenden Vorteilen dürfen sich Mitglieder künftig auf zahlreiche neue Angebote, exklusive Aktionen und besondere Mehrwerte freuen. Diese wird der CFC in den kommenden Wochen Schritt für Schritt vorstellen.
Diese Vorteile haben Mitglieder künftig
Dazu gehören unter anderem eine hochwertige Clubmitgliederbox als Willkommenspaket für alle Neumitglieder, ein jährlich neu gestalteter Clubmitgliedsausweis im individuellen Saisondesign, Kollektionen und ausgewählte Fanartikel, die ausschließlich Clubmitgliedern vorbehalten sind, exklusive Gewinnspiele mit besonderen Preisen und Erlebnissen, attraktive Rabatte und Preisvorteile bei ausgewählten Clubmitglied-Partnern.
Hildebrand: "Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass unser Verein weiter wächst und erfolgreich in die Zukunft geht."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Eibner, Picture Point/Sven Sonntag