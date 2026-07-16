So will der CFC Tausende neue Mitglieder anwerben

Will die "Vision2030" weiterentwickeln: CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder. © picture point/Sven Sonntag

Die große Werbekampagne beim Chemnitzer FC ist längst angelaufen. Im gesamten Chemnitzer Stadtgebiet wirbt der Regionalligist auf großflächigen Plakaten und digitalen Sichttafeln.

"Der CFC ist weit mehr als die erste Mannschaft oder die 90 Minuten an einem Spieltag. Unser Verein lebt von den Menschen, die ihn Woche für Woche unterstützen, Verantwortung übernehmen und sich mit ihm identifizieren", betont CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand: "Genau deshalb möchten wir die Clubmitgliedschaft künftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken."

Aktuell hat der CFC e. V. 2450 Mitglieder. "Mit unserer Vision2030 haben wir einen klaren Plan für die Zukunft des CFC entwickelt. Eine starke Mitgliederbasis bedeutet für unseren Verein weit mehr als zusätzliche Einnahmen. Sie schafft Unabhängigkeit, gibt uns langfristige Planungssicherheit und sorgt dafür, dass wir unsere Entwicklung aus eigener Kraft gestalten können", erklärt der zweite Geschäftsführer, Tommy Haeder.

Mit der neuen Kampagne hat der Verein seine Clubmitgliedschaft konsequent weiterentwickelt. Neben den bestehenden Vorteilen dürfen sich Mitglieder künftig auf zahlreiche neue Angebote, exklusive Aktionen und besondere Mehrwerte freuen. Diese wird der CFC in den kommenden Wochen Schritt für Schritt vorstellen.