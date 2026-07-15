15.07.2026 21:07 Fesser überragt bei klarem Sieg gegen Haching: CFC setzt nächstes Ausrufezeichen

Der CFC gewinnt am Mittwochabend in Limbach-Oberfrohna vor 747 Zuschauern mit einem 3:0 (3:0) gegen die SpVgg Unterhaching.

Von Michael Thiele

Limbach-Oberfrohna - Der Chemnitzer FC zeigt sich anderthalb Wochen vor dem Ligastart bei Hertha BSC II. in glänzender Frühform! Vier Tage nach dem 4:0 gegen Schweinfurt ließ der Club am Mittwochabend in Limbach-Oberfrohna vor 747 Zuschauern ein 3:0 (3:0) gegen die SpVgg Unterhaching folgen. Auf sich aufmerksam machten dabei vor allem Neuzugang Maximilian Fesser mit einem Tor und zwei Vorlagen sowie der starke Rückhalt David Wunsch.

Starker Rückhalt durch CFC-Keeper David Wunsch! © picture point/Sven Sonntag Die erste Halbzeit täuschte aus Ergebnissicht ein wenig über den Spielverlauf hinweg, denn ohne Wunsch hätte es wohl mehrmals geklingelt. Den Gästen aus dem Münchner Süden gehörten die ersten Minuten, das Tor machte der Club über den bockstarken Fesser (6.), dessen Geschwindigkeit im Umschaltspiel schon eine brutale Waffe ist. Aber schnelle Umschaltaktionen hatte Haching genauso in petto, nur eben im Abschluss nicht so effektiv. Chemnitzer FC Energie, Intensität, Mut: CFC zeigt gegen Union Berlin eine beachtliche Frühform Jeroen Krupas Schuss (12.) striff die Lattenoberkante. Alexander Beusch (21.) scheiterte an David Wunsch, der seinen Vorderleuten auch den Allerwertesten rettete, als sich Moritz Müller im Laufduell gegen Justin Gröger durchgesetzt hatte und frei vorm CFC-Keeper auftauchte.

Ron Berlinski (37.) versenkt fälligen Strafstoß