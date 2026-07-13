"Er könnte ein Grimaldi 2.0 werden": Hat der CFC mit Neuzugang Fesser die nächste Wunderwaffe gefunden?

Chemnitz - Das Duell mit Drittliga-Absteiger Schweinfurt (4:0) liegt hinter dem Chemnitzer FC . Mit der SpVgg Unterhaching (Mittwoch) und SpVgg Greuther Fürth II. (Samstag) folgen in dieser Woche zwei weitere Teams aus der Fußball-Regionalliga Bayern.

Maximilian Fesser (24, l.) kommt in Schwung: Gegen Union Berlin bereitete der Neuzugang das 1:1 vor, gegen Schweinfurt traf er selbst. © Marcus Hengst

Dort war in den vergangenen beiden Jahren auch CFC-Neuzugang Maximilian Fesser (24) unterwegs. Der Offensivspieler bestritt für Würzburg und Bayreuth insgesamt 41 Spiele und erzielte fünf Tore.

"Max ist ein enorm schneller und torgefährlicher Flügelspieler", weiß Sportdirektor Chris Löwe (37). Diese Qualitäten zeigte Fesser im Test gegen den 1. FC Union Berlin. Mit Tempo ging er bis zur Grundlinie durch und legte für Mittelstürmer Jonas Marx (21) das Tor zum 1:1-Endstand auf. Zwei Tage später gegen Schweinfurt traf er selbst.

"Das erste Mal vor über 5000 Fans hier in diesem Stadion - das war ein Supergefühl", staunte Fesser über die stimmungsvolle Kulisse bei der Saisoneröffnung der Himmelblauen gegen den Bundesligisten aus der Hauptstadt.

Es ist aber nicht nur das Fanpotential, sondern das gesamte Umfeld, das den gebürtigen Heppenheimer seit dem Wechsel nach Chemnitz beeindruckt: "Das ist eine andere Hausnummer, einfach riesig und etwas komplett anderes als auf den Stationen, die ich bisher hatte."