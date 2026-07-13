"Er könnte ein Grimaldi 2.0 werden": Hat der CFC mit Neuzugang Fesser die nächste Wunderwaffe gefunden?
Chemnitz - Das Duell mit Drittliga-Absteiger Schweinfurt (4:0) liegt hinter dem Chemnitzer FC. Mit der SpVgg Unterhaching (Mittwoch) und SpVgg Greuther Fürth II. (Samstag) folgen in dieser Woche zwei weitere Teams aus der Fußball-Regionalliga Bayern.
Dort war in den vergangenen beiden Jahren auch CFC-Neuzugang Maximilian Fesser (24) unterwegs. Der Offensivspieler bestritt für Würzburg und Bayreuth insgesamt 41 Spiele und erzielte fünf Tore.
"Max ist ein enorm schneller und torgefährlicher Flügelspieler", weiß Sportdirektor Chris Löwe (37). Diese Qualitäten zeigte Fesser im Test gegen den 1. FC Union Berlin. Mit Tempo ging er bis zur Grundlinie durch und legte für Mittelstürmer Jonas Marx (21) das Tor zum 1:1-Endstand auf. Zwei Tage später gegen Schweinfurt traf er selbst.
"Das erste Mal vor über 5000 Fans hier in diesem Stadion - das war ein Supergefühl", staunte Fesser über die stimmungsvolle Kulisse bei der Saisoneröffnung der Himmelblauen gegen den Bundesligisten aus der Hauptstadt.
Es ist aber nicht nur das Fanpotential, sondern das gesamte Umfeld, das den gebürtigen Heppenheimer seit dem Wechsel nach Chemnitz beeindruckt: "Das ist eine andere Hausnummer, einfach riesig und etwas komplett anderes als auf den Stationen, die ich bisher hatte."
CFC-Coach Duda über Neuzugang Fesser: "Ein Junge mit Qualität und viel Potential"
Was erwartet Fesser ab Ende Juli in der Nordost-Staffel? "In Bayern wird auch Fußball gespielt. Und sicher nicht viel schlechter als hier", betont der 24-Jährige: "Natürlich hast du im Nordosten viel mehr Traditionsvereine, viel mehr Power, volle Stadien. Ich freue mich darauf."
Gegen Union kam Fesser, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung einige Tage der Vorbereitung verpasste, von der Bank. Das könnte sich schon bald ändern. "Er könnte ein Grimaldi 2.0 werden", sagt Trainer Benjamin Duda (38).
Der pfeilschnelle Maurizio Grimaldi kam vor einem Jahr aus der Oberliga (Lupo Martina Wolfsburg) und schlug beim CFC hervorragend ein (24 Spiele, sechs Tore).
Duda: "Maximilian hat von den Werten her eine identische Schnelligkeit. Er ist wie Maurizio ein Flügelflitzer und Dribbler. Ein Junge mit Qualität und viel Potential."
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Hengst, Picture Point/Sven Sonntag