Topscorer Leon Damer verzichtet auf 3. Liga und hält CFC die Treue!

Leon Damer (24) verzichtet auf die 3. Liga und hält dem CFC die Treue. © Picture Point/Roger Petzsche

Leon Damer (24) hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das gab der Regionalligist am Freitag bekannt. Der gebürtige Niedersachse war Anfang September vom Halleschen FC gekommen. Der Drittligist, inzwischen abgestiegen, hatte für Damer keinen Platz mehr im Kader!



In Chemnitz schlug Damer prächtig ein: Zehn Tore in 27 Punktspielen. Hinzu kommen sieben Torvorlagen. Damit war der 24-Jährige der Topscorer in der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert.

Der Coach hatte bis zuletzt auf den Verbleib von Damer gehofft. Dem Offensivspieler lagen Angebote aus der 3. Liga vor. Nun bleibt er ein Chemnitzer.

Sehr zur Freude seines Trainers und von Boss Uwe Hildebrand. "Es macht mich sehr stolz, dass sich Leon - trotz Interesse höherklassiger Clubs - für unseren Verein entschieden hat. Mit ihm wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen und diesen Verein sportlich weiter voranbringen", sagte der Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH.