Trotz Sieg gegen Hertha-Bubis: CFC-Tiffert kritisiert zweite Halbzeit

CFC-Trainer Christian Tiffert (42, r.) im Gespräch mit Stürmer Artur Mergel (27). © Marcus Hengst

Liegt irgendwie in der Natur der Sache, wenn man seine Mannschaft Woche für Woche weiterentwickeln und in der Erfolgsspur halten will.

Nach der Auftakt-Nullnummer gegen den HFC übte Tiffert Kritik. Und auch nach dem 1:0 bei Hertha BSC II. fand er direkt nach Spielende das eine oder andere Haar in der Suppe.

Der 42-Jährige räumte nach seiner Analyse aber ehrlich ein: "Ich bin etwas positiver, wenn ich in 15 Minuten im Bus sitze und mit den Jungs zurück nach Chemnitz fahre".

Vier Zähler hat der CFC bereits eingefahren. Zur Erinnerung: In der Vorsaison setzte es am 2. Spieltag nach früher Führung eine 1:6-Pleite beim Aufsteiger und späteren Absteiger Hansa Rostock II. Den ersten Sieg holten die Himmelblauen am 7. Spieltag.

Früh führte die Tiffert-Elf auch am Sonntag bei den Hertha-Bubis. Dieses Mal kassierte sie kein Gegentor, "weil das Zusammenspiel zwischen Abwehrkette und Torhüter sehr gut war.

Wir haben wieder zu null gespielt. Das wird hier bei Hertha nicht vielen gelingen", betonte Tiffert.