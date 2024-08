Sieg in Berlin! Leon Damer lässt CFC bei den Hertha-Bubis ganz früh jubeln

Chemnitz - Berlin ist immer eine Reise wert. Erst recht, wenn man mit drei Punkten im Gepäck wieder nach Hause fährt! Das ist dem Chemnitzer FC am Sonntag in der Regionalliga Nordost gelungen. Durch das frühe Tor von Leon Damer gewann die Elf von Trainer Christian Tiffert mit 1:0 (1:0) gegen Hertha BSC II.

Der sehr agile Fischer hätte in der 26. Minute erhöhen können. Der Neuzugang aus Meuselwitz lauerte nach einem Eckball, der von Felix Müller verlängert wurde, am langen Pfosten nach Eckball, und verzog knapp.

Die Gäste, die mit einem 0:0 gegen Drittliga-Absteiger Hallescher FC in die Saison gestartet waren, erwischten im Schatten des großen Olympiastadions einen Auftakt nach Maß.

CFC-Linksaußen Nils Lihsek (r.) kam Mitte der zweiten Halbzeit zum Einsatz. © Marcus Hengst

Nach Wiederanpfiff drückten die spielstarken Hertha-Bubis vor 876 Zuschauer, darunter knapp 300 aus Chemnitz, auf den Ausgleich.

Den hatte in der 50. Minute Kapitän Rölke auf dem Fuß. Er zielte zehn Meter vor dem Tor und in zentraler Position um Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Dass es beim knappen Sieg blieb, hatte die Tiffert-Elf Adamczyk zu verdanken. Der wuchs in der 67. Minute ein weiteres Mal über sich hinaus. Im Eins-gegen-eins-Duell mit Christensen machte sich der Neuzugang aus Osnabrück ganz breit, kam noch mit den Fingerspitzen an die Kugel heran und verhinderte mit seiner Glanztat den Einschlag.

So blieb es beim knappen Gästesieg. Ein Tor, kein Gegentreffer, vier Punkte - der CFC geht mit ganz viel Selbstvertrauen in das Derby am 11. August zu Hause gegen den noch tor- und punktlosen FSV Zwickau!