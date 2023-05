Trotz Torflaute: CFC-Coach Tiffert sieht Stürmer-Talent Ulrich auf gutem Weg

Chemnitz - Platzt an den Jenaer Kernbergen bei CFC-Stürmer Michel Ulrich (23) am Sonntagnachmittag der Knoten? Erst ein Tor konnte der gebürtige Rostocker in dieser Regionalliga-Saison für den Chemnitzer FC erzielen. Das war im Oktober beim 2:0-Sieg in Berlin-Lichtenberg.