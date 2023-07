Über 1000 Dauerkarten verkauft! CFC-Trainer Tiffert: "Wollen unsere Fans begeistern!"

Der erfahrene Angreifer, bereits von 2018 bis 2020 ein Himmelblauer, ist der achte Neue in der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41). Hinzu kommen einige Talente aus dem eigenen Nachwuchsbereich.

CFC-Trainer Christian Tiffert will eine neue Euphorie entfachen - ein Heimsieg zum Auftakt gegen Jena wäre da natürlich hilfreich. © Picture Point/Gabor Krieg

Das letzte Heimspiel gegen die Thüringer gewann die Tiffert-Elf Ende November mit 4:0. Doch von der damaligen Startelf werden Samstag nicht mehr viele dabei sein. Chris Löwe (34), Robert Zickert (33) und Max Roscher (19) sind verletzt.

Torhüter Jakub Jakubov (34), Tim Campulka (24), Okan Kurt (28), Kilian Pagliuca (26) und Felix Brügmann (30) haben sich verabschiedet.

Richten müssen es dieses Mal andere: Felix Müller (26), der aus Meuselwitz kam, Niclas Erlbeck (30, zuletzt Cottbus) oder Bozic (Offenbach). Weitere Neuzugänge sind der US-Amerikaner Davis Smith (25), zuletzt beim Rochester New York FC unter Vertrag, Manuel Reutter (22, FSV Frankfurt), Leon Ampadu (21, TSV Steinbach Haiger), Jan Koch (27, SGV Freiberg) und Nils Lihsek (23, Rot-Weiß Koblenz).

Wem er das Vertrauen gegen Jena schenken wird, wollte Tiffert nicht verraten. Sicher ist, dass David Wunsch im Tor stehen wird. Der 20-Jährige ist die neue Nummer eins.

Die Vorfreude auf das Jena-Spiel ist groß. Tiffert: "Ein Traditionsduell vor heimischem Publikum mit vielen Fans - das ist Motivation genug, alles in die Waagschale zu werfen. Was am Ende dabei herausspringt, werden wir sehen."