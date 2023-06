Lok Leipzig lässt CFC keine Chance und holt sich den Sachsenpokal!

Die Himmelblauen waren nur in der Anfangsphase ein Gegner auf Augenhöhe. In der 2. Minute ging Stanley Keller bis zur Grundlinie durch. Seine Hereingabe zu Felix Brügmann geriet zu ungenau.

Die Spieler von Lok Leipzig bejubelten das 1:0 gegen den Chemnitzer FC. © Picture Point / Gabor Krieg

Der Tscheche bekam fortan deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber Dogan. Beim direkten Freistoß von Riccardo Grym lenkte Jakubov die Kugel ans Aluminium (16.). Beim Kopfball von Djamal Ziane war er erneut mit Fortuna im Bunde. Dieses Mal landete der Ball am rechten Pfosten.

In der 34. Minute überschlugen sich die Ereignisse. Nach Vorarbeit von Mensah kam Brügmann zum Abschluss. Leon Heynke klärte auf der Linie. Die Leipziger schalteten direkt auf Gegenangriff.

Ogbidi schüttelte seinen Gegenspieler Niclas Walther ab und bediente Ziane. Der wurde am Fünfmeterraum von Robert Berger zu Boden gerissen. Schiedsrichter Alexander Sather aus Grimma zeigte auf den Punkt.

Beim 1:1 in Chemnitz hatte Ziane am 12. Mai einen Strafstoß verschossen. Dieses Mal legte sich Farid Abderrahmane den Ball zurecht und nagelte das runde Leder an den linken Pfosten. Grym schaltete am schnellsten, jagte die Kugel im zweiten Versuch in die Maschen.