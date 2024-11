Verkehrte Welt! CFC-Trainer bekommt nach Sieg in Leipzig plötzlich Beifall von den Lok-Fans

CFC-Chefcoach Benjamin Duda (36). © Picture Point/Gabor Krieg

Am Freitagabend war genau das der Fall. Niklas Hoheneder (38) saß nach dem 2:0-Sieg seines Chemnitzer FC und der ersten Saisonniederlage für den gastgebenden Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig auf dem Pressepodium und äußerte sich zur Leistung des Unparteiischen Rasmus Jessen.

"Ich habe natürlich mitbekommen, dass die Unzufriedenheit auf den Rängen groß war. Das kann ich durchaus teilen. Es gab einige Fifty-fifty-Entscheidungen, die zu unseren Gunsten ausgefallen sind", sagte der Österreicher, der den Rot-gesperrten CFC-Chefcoach Benjamin Duda (36, saß mit Sportdirektor Chris Löwe auf der Tribüne) im Bruno-Plache-Stadion an der Seitenlinie vertrat.

Hoheneder und die fast 5800 Zuschauer sahen einen couragierten und leidenschaftlichen Auftritt der ganz in schwarz gekleideten Himmelblauen, die bei besserer Chancenverwertung noch deutlicher hätten gewinnen können.

So blieb es bis in die letzte Minute der Nachspielzeit spannend. Als Lok-Torhüter Andreas Naumann mit in den gegnerischen Strafraum geeilt war, die Chemnitzer den Eckball klärten und zum Konter ansetzten, schoss Jannick Wolter den Ball ins leere Tor und sorgte Sekunden vor dem Abpfiff für den umjubelten 2:0-Endstand in einer völlig verrückten Partie.