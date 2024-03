Verlängert Tiffert? CFC verkündet Entscheidung in der Trainerfrage

Chemnitz - Die Entscheidung ist gefallen! CFC-Trainer Christian Tiffert (42) wird auch in der neuen Saison bei den Chemnitzern an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Bundesligaprofi hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das gab der Regionalligist auf der Pressekonferenz am Freitag bekannt.

Tiffert kam im Spätsommer 2019 zum CFC. Er begann als Praktikant an der Seite von Chefcoach David Bergner (50). Der wurde später von Patrick Glöckner (47) abgelöst, der Tiffert als Co-Trainer an seiner Seite haben wollte.

Daniel Berlinski (38) wurde am 1. März 2022 überraschend als CFC-Trainer entlassen. © Picture Point/Gabor Krieg

Auf den Tag genau vor zwei Jahren hatte Tiffert seinen ersten Arbeitstag als Chefcoach der Himmelblauen. Der damalige Sport-Geschäftsführer Marc Arnold (53) hatte Berlinski, der mit dem CFC 16 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage geblieben war - überraschend entlassen und Tiffert befördert.

"Ich habe in Chemnitz meine ersten Schritte als Profitrainer gemacht und konnte mich hier in Ruhe entwickeln. Ich habe schon vor der Saison klargemacht, dass wir beim CFC mit jungen Spielern langfristig etwas aufbauen wollen. Ich bin froh, dass der Verein diesen Weg mit mir fortsetzen will", betonte Tiffert, der als Profi über 400 Spiele in der Bundesliga, zweiten und dritten Liga bestritt und in der Champions und Europa League im Einsatz war.

Hoheneder bestritt von Juli 2018 bis April 2021 80 Dritt- und Regionalliga-Spiele für den CFC. Er war Kapitän und wechselte nach seinem Karriereende ins Trainerteam.

"Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit diesen tollen Fans im Rücken", erklärte der Österreicher, der seit über zehn Jahren in Leipzig wohnt.