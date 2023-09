Verletzter CFC-Spieler Löwe leidet mit den Himmelblauen

Wann er wieder auf dem Regionalliga-Rasen stehen kann, steht in den Sternen. "Es geht leider nicht so voran, wie ich es mir erhofft habe", verriet Löwe im Gespräch mit "Sport im Osten": "Ich renne von einem Problem ins nächste und werde leider noch ein ganzes Stück brauchen."

Auch in Zivil und an der Seitenlinie fiebert Chris Löwe mit - in Rostock musste ihn der Schiedsrichter sogar auf die Tribüne schicken. © IMAGO/Ostseephoto

Die Auftritte der Himmelblauen, die mit zwei Punkten aus sechs Spielen Vorletzter sind, verfolgt er entweder live im Stadion an der Gellertstraße oder wie am vergangenen Spieltag daheim via Livestream.

"Ich leide mit den Jungs, weil ich weiß, was solche Phasen mit einem Spieler machen. Wir müssen die Köpfe oben behalten, immer weitermachen. Und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr zeitnah ein Ligaspiel gewinnen."

Löwe betonte, dass es in dieser Saison für die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) einzig und allein darum geht, die Klasse zu halten. "Wir haben genug Qualität, um mindestens zwei Mannschaften hinter uns zu lassen", sagte der Linksverteidiger.

"So bitter es für den CFC klingt: Das ist nach dem, was der Verein in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt hat, das Einzige, was in diesem Jahr zählt. Ich denke, das werden wir hinbekommen."