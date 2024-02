Vertrags-Verlängerung Nummer fünf: Weiterer Stammspieler hält CFC die Treue!

Auch Nils Lihsek (24) bleibt dem Chemnitzer FC ein weiteres Jahr erhalten. © Chemnitzer FC / Götze

"In den letzten Monaten habe ich gespürt, was für eine Energie in der Mannschaft steckt und wie sehr die Fans zu diesem Verein stehen. Ich freue mich auf die kommende Spielzeit in Chemnitz", erklärte Lihsek, der im vergangenen Sommer von Rot-Weiß Koblenz zum CFC gewechselt war.



In den vergangenen Monaten bestritt der gebürtige Hesse 21 Pflichtspiele für den Nordost-Regionalligisten und erzielte zwei Tore. "Nils hat sich zu einem Leistungsträger entwickelt", lobte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Lihsek ist bereits der fünfte Spieler, den die Chemnitzer vertraglich über die Saison 2023/24 hinaus gebunden haben.