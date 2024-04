Vier Siege aus fünf Spielen: Plötzlich schwimmt der CFC auf einer Erfolgswelle!

Der Chemnitzer FC feierte beim FSV 63 Luckenwalde einen 2:1-Sieg. © Marcus Hengst

Mit 2:1 (1:0) gewann die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (42) am Samstag beim FSV 63 Luckenwalde und revanchierte sich für die 1:2-Niederlage in der Hinrunde.



"Wenn man nicht ins Detail geht, kann man vielleicht von einem glücklichen Sieg reden", erklärte Tiffert nach der Partie. Glücklicher Sieg - das wollte der 42-Jährige dann aber so nicht stehen lassen: "Der Ballbesitz lag sicher eher bei Luckenwalde. Doch die klareren Tormöglichkeiten hatte meine Mannschaft."

Stimmt. Leon Damer (24) verwertete nach dem ersten Angriff der Gäste das Zuspiel von Nils Lihsek (24) zum 1:0. Da waren knapp 80 Sekunden gespielt. Stephan Mensah traf in der 25. Minute den Pfosten. Innenverteidiger Roman Eppendorfer (21) scheiterte in der ersten und zweiten Halbzeit nach Standards am ehemaligen CFC-Torhüter Kevin Tittel (30).

Auch Dejan Bozic (31) besaß gute Möglichkeiten.