Virus-Alarm beim CFC: Trainer Tiffert muss gegen Eilenburg schon wieder rotieren

Nur acht seiner 17 Spiele setzte der Aufsteiger in den Sand. "Das waren wie zuletzt beim 0:1 in Babelsberg meistens sehr knappe Niederlagen", so Tiffert.

Von der Papierform her sollte der dritte Sieg in Folge für den CFC machbar sein. Doch Tiffert warnt: "Eilenburg ist absolut angekommen in dieser Liga. Sie haben ein sehr hohes Energielevel, spielen - egal gegen wen - immer mutig nach vorn und sind eine starke Gemeinschaft."

Luc Elsner (20, r.) stand bei den Veilchen gegen Lübeck im Kader, saß auf der Bank. Er wird nicht zum CFC ausgeliehen. © imago/Picture Point

Er gab auf der Spieltags-Pressekonferenz eine Personalie bekannt. Luc Elsner (20), aktuell beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue unter Vertrag, kommt nicht auf Leihbasis zu den Himmelblauen.

Zu einer anderen Personalie äußerte sich Tiffert auf TAG24-Nachfrage ebenfalls. Felix Müller (26), in der Hinrunde in allen 16 Spielen in der Startelf, saß gegen Rostock II. erstmals draußen. Diese Entscheidung überraschte.

Müller hatte das letzte Spiel im alten Jahr (1:0 in Jena), das zugleich der Auftakt in die Rückrunde war, wegen einer Gelbsperre verpasst. Dass die Tiffert-Elf an den Kernbergen ohne den erfahrenen Innenverteidiger gewann, war nur ein kleines Puzzleteil bei der Entscheidungsfindung.

Tiffert: "Felix hat in der ersten Trainingswoche im neuen Jahr, in der wir sehr viel im athletischen Bereich gearbeitet haben, krankheitsbedingt gefehlt. Roman Eppendorfer hat sich in der Vorbereitung in eine sehr gute Verfassung gebracht. Deshalb haben wir uns für ihn entschieden. Und Roman hat das Vertrauen mit seiner Leistung gegen Rostock absolut bestätigt", betonte Tiffert.

Am heutigen Mittwoch könnte Felix Müller aus eingangs erwähnten Gründen wieder auflaufen. Tiffert: "Er ist eine absolute Bank!"