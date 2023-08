"Warum pfeift er das nicht?" CFC-Trainer Tiffert macht Heimpleite am Schiedsrichter fest

Chemnitz - In ihm brodelte es mächtig. CFC -Trainer Christian Tiffert (41) war nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Greifswalder FC richtig sauer. Nicht wegen der Leistung seiner Mannschaft. Das Fett bekam Referee Johannes Drößler (27) aus Gotha weg.

Can Coskun (25) brachte Stephan Mensah (23) im Strafraumzentrum zu Fall: Schiedsrichter Johannes Drößler (27, Foto) entschied auf Schwalbe. © Picture Point / Gabor Krieg

Der 27-Jährige, erstmals in der Regionalliga im Einsatz, hatte das Geschehen weitgehend gut im Griff. Er verweigerte den Himmelblauen in der 68. Minute jedoch einen Foulstrafstoß.

Nach der Hereingabe von der linken Seite brachte der Ex-Zwickauer Can Coskun (25) im Strafraumzentrum Stephan Mensah (23) zu Fall. Drößler stand wenige Meter daneben, hatte freie Sicht, entschied auf Schwalbe, ließ das Spiel laufen.

Im Rückraum lauerte Lukas Stagge (26). Er hatte freie Schussbahn und scheiterte an Schlussmann Jakub Jakubov (34). Hätte Stagge den Ball versenkt, hätte Tiffert nach Spielende keinen Puls gehabt. So aber redete sich der 41-Jährige in Rage.

"Ich sehe nicht ein, dass ich wieder alles auf meiner Mannschaft ablade oder auf mich. Es gehört auch ein Schiri zum Spiel. Und den fand ich heute nicht gut", schimpfte der Chefcoach: "Er stand optimal. Und dann verstehe ich nicht, warum er das Foul an Mensah nicht pfeift. Soll sich mein Spieler dort fallen lassen, wenn er den Körper drin hat? Wie geht denn das? Das ist mir unerklärlich."

Drößler hatte bereits in der ersten Halbzeit zweimal auf Strafstoß entschieden: Dejan Bozic (30, 9. Minute) brachte den CFC früh in Führung. Soufian Benyamina (33) glich eine Viertelstunde später aus.