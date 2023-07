Wird dieser US-Boy der nächste CFC-Neuzugang?

Chemnitz - Wer am Wochenende die lange Ausfallliste durchging, dem war klar, dass der Chemnitzer FC in den nächsten Wochen noch einiges tun muss, um einen konkurrenzfähigen Kader auf die Beine zu stellen.

CFC-Coach Christian Tiffert (41) ist noch auf der Suche nach Neuzugängen. © Picture Point/Gabor Krieg

Zugegeben, die Ausgangslage war durch die wochenlange Hängepartie infolge der Krankschreibung von Sportchef Marc Arnold (52) gelinde gesagt: bescheiden.

Seit Uwe Hildebrand die kaufmännischen Geschäfte übernommen hat, kommt aber wieder Zug in die Sache, hat CFC-Coach Christian Tiffert (41) auch wieder einen Ansprechpartner.

"Gott sei Dank sind wir nun handlungsfähig. Vor paar Wochen haben wir noch gar nichts machen können. Nun sind schon vier Neuzugänge da und es passiert etwas, sodass die Leute von außen auch sehen können, dass es vorangeht", meint Tiffert mit Blick auf die ersten Vertragsunterzeichnungen.

Vier Neue hat der Club von extern geholt, dazu die drei Eigengewächse Kingsley Akindele (18), Yanick Abayomi (18) und Stanley Birke (18) befördert. Das Ende der Fahnenstange sollte das noch lange nicht sein.

"Im Offensivbereich müssen wir noch was machen. Vom Budget her sind wir eh unter dem, was letztes Jahr getan werden konnte, aber dennoch ist noch Luft vorhanden. Da gilt es clever zu sein, zu schauen, was geht", mahnt Tiffert.