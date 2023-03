Wunschgegner? CFC-Kapitän Müller: "Ist mir völlig egal!"

Chemnitz - Der Blick der Chemnitzer geht am Mittwochabend nach Dresden. Zum einen wird im Duell zwischen Dynamo und dem FSV Zwickau der letzte mögliche Gegner für den CFC im Halbfinale ermittelt. Zum anderen findet in der Pause die Auslosung statt.

Großer Jubel nach dem sicheren 3:0-Sieg des CFC über Aue. Tobias Müller (29, l.) freut sich mit Robert Zickert. © picture point/Sven Sonntag

Stolz kann Müller auch auf seine eigene Leistung sein. Nach einer Schambein-Operation im August durchlebte er keine einfache Zeit, musste sein Comeback immer wieder verschieben.

"Tobi hatte eine sehr langwierige Verletzung. Hinzu kamen in den vergangenen Wochen die schwierigen Bodenverhältnisse. Wir waren sehr oft auf Kunstrasen unterwegs. Wir mussten aufpassen, dass er nicht in so eine Mühle reingerät, wo immer wieder ein neues Problem auftaucht", erläutert Trainer Christian Tiffert (41): "Wir haben ihm vor dem Altglienicke-Heimspiel zwei Tage medizinische Behandlung gegönnt. Das war die richtige Entscheidung. Ein großer Dank an unsere sehr gute medizinische Abteilung."

Die Physios hatten großen Anteil an der Punktlandung des Kapitäns, der zur Pokal-Generalprobe gegen Altglienicke und fünf Tage später gegen Aue durchspielen konnte.

"Jeder, der meine Saison etwas verfolgt hat, weiß, dass es nicht einfach war, mich körperlich wieder in einen Topzustand zu bringen", verriet Müller: "Für solche Pokalabende reicht es immer. Das bist du so voller Adrenalin, da läufst du wie von selbst."