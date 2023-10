Zehn Verletzte! Reagiert der CFC mit neuem Personal?

Chemnitz - Der CFC ist an diesem Wochenende in der Zuschauerrolle. Das Spiel bei der VSG Altglienicke wurde auf den 21. November verlegt. TAG24 sprach mit dem Leiter der Geschäftsstelle, Tommy Haeder, über die aktuelle Situation. Der 32-Jährige vertritt zurzeit den im Urlaub weilenden Geschäftsführer Uwe Hildebrand (52).

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder (32). © CFC

TAG24: Zehn Verletzte, Grippewelle, ein schmales Budget und infolgedessen sportlich eine eher magere Ausbeute: Kommt in dieser Saison für den CFC alles zusammen?

Haeder: "Wir haben von Beginn an gesagt, dass unser Ziel der Klassenerhalt ist. Natürlich hätten wir gern mehr Punkte, aber in unserer aktuellen Situation ist die bisherige Punkteausbeute okay."

TAG24: Was macht Ihnen Mut, dass es schnell wieder besser wird?

Haeder: "Mut macht mir vor allem, dass die langzeitverletzten Spieler langsam zurückkehren und der Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft enorm ist."

TAG24: Gibt es Überlegungen, den Kader zeitnah oder in der Winterpause zu verstärken?

Haeder: "Bisher gibt es diesbezüglich keine Überlegungen. Sollte sich kurzfristig die Möglichkeit einer Verstärkung ergeben, werden wir diese prüfen."