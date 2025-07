Zickert erkrankt, Rücker verletzt: CFC-Abwehr-Zentrale wird zum Sorgenkind

Chemnitz - Die Defensive war in der vergangenen Regionalliga-Saison das Prunkstück der Himmelblauen. Jetzt treibt sie den Verantwortlichen beim Chemnitzer FC die eine oder andere Sorgenfalte ins Gesicht.

Im ersten CFC-Testspiel bei Rotation Göritzhain (20:0) stand Anton Rücker (24) als Innenverteidiger auf dem Platz. Aktuell ist der 24-Jährige verletzt. © Marcus Hengst

Mit Manuel Reutter (23), Felix Müller (28) und Nils Lihsek (25) haben sich drei Stammkräfte aus der Hintermannschaft verabschiedet. Der einzig aus der Viererkette verbliebene Robert Zickert (35) leidet an einer schweren Erkältung. Der 35-Jährige verpasste alle vier Testspiele und wird auch am Mittwochabend gegen den tschechischen Drittligisten FK Usti nad Labem fehlen.

"Optimal sieht sicher anders aus", räumt Trainer Benjamin Duda (37) ein. Denn auch Anton Rücker (24), der Zickert in den ersten beiden Testspielen in der Innenverteidigung vertrat, ist aktuell außer Gefecht. Der 24-Jährige beklagt muskuläre Probleme und fehlt seit einigen Tagen im Mannschaftstraining.

"Wir sind immer lösungsorientiert, denken nie in Problemen", sagt Duda. Zwei Plätze in der Abwehrreihe sind an Neuzugänge fest vergeben.

In der Zentrale setzten die Chemnitzer auf Julius Bochmann (20), auf der rechten Seite auf Johannes Pistol (23).