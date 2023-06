Zu diesem Verein wechselt Torjäger Brügmann nach dem überraschenden Aus beim CFC!

Chemnitz - CFC -Torjäger Felix Brügmann (30) wollte nach dem enttäuschenden 0:3 im Landespokalfinale beim 1. FC Lok Leipzig so schnell wie möglich in den Urlaub. Sein Ziel: Skandinavien. Abschalten. Mehr Ruhe geht nicht.

Felix Brügmann (30) wechselt vom CFC zum SC Weiche Flensburg 08. © Picture Point/Gabor Krieg

Auf der langen Fahrt Richtung Norden hat sich der 30 Jahre alte Angreifer gleich noch ein neues Arbeitspapier abgeholt. Brügmann ("Jetzt kann ich ja wieder mit ,Moin’ grüßen") unterschrieb beim Nord-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 einen Zweijahresvertrag.



"Ich bin nicht gekommen, um mit Weiche im Mittelfeld herumzudümpeln", stellte der in Reinbek bei Hamburg geborene Mittelstürmer klar. Genau das war ihm zuletzt bei den Himmelblauen passiert. Die schlossen die Saison auf Platz acht ab.

"Lange Zeit wollte man mit mir verlängern. Ich wäre auch gern geblieben", sagt Brügmann. Ging leider nicht. Aus finanziellen Gründen trennt sich der CFC von zahlreichen Leistungsträgern. Der Goalgetter zählt dazu.

An ihm lag das schwache Abschneiden der Himmelblauen nicht.

Er war der einzige Offensivmann, der geliefert hat: elf Treffer in 33 Spielen. Gekommen war Brügmann in der Winterpause der Saison 2021/22. In der Rückrunde erzielte er neun Tore für Chemnitz.