11.12.2024 12:47 "Alles raushauen": So will Eintracht Frankfurt gegen Lyon die Formdelle ausbügeln

Zuletzt schwächelte Eintracht Frankfurt in DFB-Pokal und Bundesliga. Gegen Olympique Lyon in der Europa League wollen die Hessen zurück in die Spur finden.

Von Ulrike John Frankfurt am Main - In ihrem Herzens-Wettbewerb will Eintracht Frankfurt die derzeitige Formdelle ausbügeln. Nach zuletzt zwei mäßigen Auftritten seiner Mannschaft hofft SGE-Trainer Dino Toppmöller (44), dass seine Jungs gegen Lyon die kleine Formdelle ausbügeln können. © Hendrik Schmidt/dpa Auf den Tabellendritten der Europa League wartet bei Olympique Lyon am Donnerstag (21 Uhr/RTL) allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. "Die Jungs gehen über ihre Grenzen. Ich bin mir sicher, dass sie das auch in den nächsten Spielen genauso machen werden", sagte Trainer Dino Toppmöller (44) über seine derzeit stark beanspruchte Mannschaft. "Wir möchten alles raushauen und ein gutes Gesicht zeigen." Mit einem Erfolg beim Fünften der französischen Ligue 1 könnte der Titelgewinner von 2022 das Achtelfinalticket weitestgehend sicher buchen. Schließlich geht die Eintracht ungeschlagen (vier Siege/ein Remis) in den sechsten Spieltag auf internationalem Parkett. Eintracht Frankfurt SGE-Coach Toppmöller fordert Reaktion nach Pokal-Pleite: Leistungsträger fällt aus! "Sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft mit viel Qualität. Das wird sicher ein schwieriges Auswärtsspiel, aber wir haben eine gute Ausgangsposition", sagte Sportvorstand Markus Krösche (44) über den "richtig guten Gegner", der derzeit Siebter ist. Die acht Ersten der Liga-Phase kommen direkt weiter. Für die Eintracht stehen nach der Winterpause noch die Partien gegen Ferencvaros Budapest (23. Januar) und bei der AS Rom (30. Januar) an. Rückschläge gegen Leipzig und Augsburg - oder doch nicht? Vor allem beim 0:3 in Leipzig im DFB-Pokal enttäuschten die Hessen. © Hendrik Schmidt/dpa Das 0:3 im DFB-Pokal in Leipzig und das 2:2 zuletzt gegen FC Augsburg hat bei der Eintracht für etwas Ernüchterung gesorgt. "Die waren für den Kopf nicht so gut", räumte Kapitän und Torhüter Kevin Trapp (34) ein. Von einem Rückschlag wollte Krösche nach dem Augsburg-Spiel nichts wissen: "Wir sollten alle die Kirche im Dorf lassen. Wir haben die letzten Wochen sehr, sehr viele Spiele gemacht." Schließlich dürfen sich Mannschaft und Verantwortliche weiter auf dem zweiten Bundesliga-Tabellenplatz sonnen. Eintracht Frankfurt Schiri-Empörung nach Frust-Remis: Eintracht-Coach teilt mächtig aus Toppmöller glaubt, dass seine Profis nach zwei freien Tagen die vielen Englischen Wochen, die die Mannschaft in den Knochen hat, "abschütteln" kann. Arthur Theate (24) und Robin Koch (28) haben am vergangenen Samstag angeschlagen gespielt, zudem Rasmus Kristensen (27) und Oscar Hojlund (19) Platzwunden am Kopf erlitten. Torjäger Omar Marmoush "nicht verheizen" Zwei Spiele infolge blieb Eintracht Frankfurts Top-Torjäger Omar Marmoush (25) jetzt ohne Torbeteiligung. © Jan-Philipp Strovel/dpa Der Blick bei der Eintracht ruht vor allem auf Toptorjäger Omar Marmoush: Der 25 Jahre alte Ägypter blieb erstmals in dieser Saison in zwei folgenden Spielen ohne Treffer - nach wettbewerbsübergreifenden 21 Partien mit 17 Toren und elf Vorlagen. Toppmöller hatte zwar schon darüber nachgedacht, Marmoush eine Atempause zu verschaffen und möchte ihn "nicht verheizen". Gleichzeitig betonte er: "Omar ist ein Fighter, ein Kämpfer, der immer spielen will, der auch immer genug im Tank hat." Tabelle UEFA Europa League POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SS Lazio 5 11:2 13 2 Athletic Club 5 9:2 13 3 Eintracht Frankfurt 5 10:5 13 4 Galatasaray SK 5 13:9 11 5 RSC Anderlecht 5 9:5 11 6 AFC Ajax 5 13:3 10 7 Olympique Lyonnais 5 12:5 10 8 Rangers FC 5 12:6 10 9 Tottenham Hotspur FC 5 10:6 10 10 FCSB Bukarest 5 7:5 10 11 Ferencvárosi TC 5 11:5 9 12 Manchester United FC 5 10:7 9 13 FC Viktoria Plzeň 5 9:7 9 14 PAE Olympiakos SFP 5 5:3 8 15 Fenerbahçe SK 5 7:7 8 16 Real Sociedad de Fútbol 5 7:6 7 17 FK Bodø/Glimt 5 8:8 7 18 Sporting Clube de Braga 5 7:7 7 19 AZ 5 7:7 7 20 FC Midtjylland 5 5:5 7 21 AS Roma 5 5:5 6 22 Beşiktaş JK 5 5:11 6 23 FC Porto 5 10:10 5 24 Royale Union Saint-Gilloise 5 3:4 5 25 TSG 1899 Hoffenheim 5 5:8 5 26 SK Slavia Praha 5 4:5 4 27 PAOK Thessaloniki FC 5 5:8 4 28 IF Elfsborg 5 7:11 4 29 FC Twente '65 5 4:7 3 30 Malmö FF 5 4:10 3 31 Maccabi Tel Aviv FC 5 5:12 3 32 Qarabağ Ağdam FK 5 4:13 3 33 PFK Ludogorets 1945 Razgrad 5 1:6 2 34 FK Rīgas Futbola Skola 5 4:10 2 35 OGC Nice 5 5:12 2 36 FK Dynamo Kyiv 5 1:12 0 Die besten acht Teams nach der Liga-Phase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Play-offs - zunächst auswärts - gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 scheiden aus und steigen auch nicht länger in die Conference League ab.

