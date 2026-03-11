Aufatmen bei Eintracht-Coach Riera: Diese drei Stars sind zurück im Training!

Frankfurt am Main - Die Rückkehr der Offensivkräfte Can Uzun (20), Michy Batshuayi (32) und Younes Ebnoutalib (22) bei Eintracht Frankfurt scheint näher zu rücken.

Auf welche Offensivkräfte Eintracht-Coach Albert Riera (43) am Samstag gegen Heidenheim zurückgreifen kann, muss sich noch zeigen. © Marc Schüler/dpa

Alle drei lange verletzten Spieler trainierten mit ihren Eintracht-Kollegen am Mittwoch auf dem grünen Rasen der Frankfurter Fußballschule.

Ob sie bereits für das kommende Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim zur Verfügung stehen, ist noch offen.

Ebnoutalib hatte im zweiten Spiel nach seinem Wechsel in der Winterpause von Zweitligist SV Elversberg an den Main einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Die Verletzung aus dem Stuttgart-Match wurde konservativ behandelt.