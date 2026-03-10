Hat Eintracht-Teufelskreis weitreichende Folgen? Krösche denkt wohl an SGE-Abschied!

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Negativentwicklung könnte tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen. Markus Krösche (45) denkt wohl über einen vorzeitigen Abschied nach.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) macht sich nach den letzten Entwicklungen Gedanken über seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. © Marcus Brandt/dpa

Information von "Sport Bild" zufolge sei es komplett offen, ob der SGE-Sportvorstand seinen 2028 auslaufenden Vertrag überhaupt erfüllt.

Demnach soll der 45-Jährige seine Entscheidung unter anderem davon abhängig machen, wie der Klub sich zukünftig ausrichten möchte.

Zur Erinnerung: Aktuell müssen die Frankfurter jedes Jahr mindestens einen teuren Abgang eines Leistungsträgers verkraften, um irgendwie wirtschaftlich nicht zu kollabieren.

Das bleibt letztlich meist am Verkaufsgeschick von Krösche hängen und blockiert gleichzeitig eine nachhaltige sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft.

Und genau das und nicht etwa die aktuelle Tabellensituation soll für Krösche der entscheidende Punkt sein, wieso er ins Grübeln gerät.