Für die Mittelfeld-Zentrale: Eintracht an diesem U21-Star aus Frankreich dran!

Frankfurt am Main - Für die nächste Saison möchte sich Eintracht Frankfurt im zentralen Mittelfeld verstärken. Jetzt haben die Hessen wohl einen der zurzeit interessantesten jungen Franzosen auf dem Schirm: Djaoui Cissé von Stade Rennes!

Djaoui Cissé (22) zählt zurzeit zu den vielversprechendsten jungen Spielern im französischen Fußball. © IMAGO/PsnewZ

Wie das französische Portal "Mediafoot.net" berichtet, soll der 22-Jährige mittlerweile bei einigen Vereinen auf dem Zettel stehen, alles voran bei der Frankfurter Eintracht.

Cissé trägt beim aktuellen Tabellenfünften der Ligue 1 die Nummer 6 und ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der sowohl für eine Stabilisierung der Defensive, als auch für Torgefahr sorgen kann.

Der 1,88 Meter große Spieler stammt aus der Jugend der Bretonen und kickt seit 2024 mit den Profis. In der Rückrunde der Saison 2024/25 entwickelte er sich zum absoluten Stammspieler und gab im Juni 2025 sein Debüt in der französischen U21-Nationalmannschaft.

Vor allem bei der folgenden Europameisterschaft in der Slowakei konnte Cissé überzeugen, erzielte drei Treffer.