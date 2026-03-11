Für die Mittelfeld-Zentrale: Eintracht an diesem U21-Star aus Frankreich dran!
Frankfurt am Main - Für die nächste Saison möchte sich Eintracht Frankfurt im zentralen Mittelfeld verstärken. Jetzt haben die Hessen wohl einen der zurzeit interessantesten jungen Franzosen auf dem Schirm: Djaoui Cissé von Stade Rennes!
Wie das französische Portal "Mediafoot.net" berichtet, soll der 22-Jährige mittlerweile bei einigen Vereinen auf dem Zettel stehen, alles voran bei der Frankfurter Eintracht.
Cissé trägt beim aktuellen Tabellenfünften der Ligue 1 die Nummer 6 und ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der sowohl für eine Stabilisierung der Defensive, als auch für Torgefahr sorgen kann.
Der 1,88 Meter große Spieler stammt aus der Jugend der Bretonen und kickt seit 2024 mit den Profis. In der Rückrunde der Saison 2024/25 entwickelte er sich zum absoluten Stammspieler und gab im Juni 2025 sein Debüt in der französischen U21-Nationalmannschaft.
Vor allem bei der folgenden Europameisterschaft in der Slowakei konnte Cissé überzeugen, erzielte drei Treffer.
Auch Bayer Leverkusen und Leeds United sollen Interesse an Djaoui Cissé haben
Obwohl es in der aktuellen Saison nicht mehr ganz so rund für ihn läuft und er zuletzt unter dem neuen Trainer Franck Haise (54) nur noch von der Bank kam, wird ihm nach wie vor eine große Zukunft vorhergesagt.
Sein Marktwert kletterte laut "Transfermarkt.de" von 100.000 Euro zu Beginn des Jahres 2025 auf mittlerweile 15 Millionen Euro!
Da er in Rennes noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, wird also eine höhe Ablösesumme für ihn fällig werden. Unter 25 Millionen Euro dürfte der Verein aus der Bretagne den Spieler nicht ziehen lassen, wenn sie dies überhaupt wollen.
Allerdings stehe der Klub laut "Mediafoot.net" einem Verkauf durchaus offen gegenüber. Aber Frankfurt ist natürlich nicht der einzige Interessent.
So sollen unter anderem Ligakonkurrent Bayer 04 Leverkusen sowie Leeds United aus der Premier League ihre Finger nach Cissé ausgestreckt haben.
