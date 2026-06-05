Barcode-Fail? Neues Eintracht-Heimtrikot sorgt für Zündstoff

Frankfurt am Main - Die Katze ist aus dem Sack: Eintracht Frankfurt hat am Freitag offiziell sein neues Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Schwarz-rot bleibt die sportliche DNA der Hessen , doch das Design sorgt bereits kurz nach dem Release für reichlich Gesprächsstoff.

Viele wilde Striche: Das neue Bundesliga-Heimtrikot der Frankfurter Eintracht sorgt für Diskussionen unter den Fans. © Eintracht Frankfurt

Besonders auffällig: Die zahlreichen roten und schwarzen Vertikalstreifen, die in unterschiedlichen Breiten über das gesamte Trikot verlaufen.

Während die Eintracht das neue Jersey als modernen Look präsentiert, sehen viele Fans darin etwas ganz anderes.

Unter dem offiziellen Instagram-Posting der SGE gingen die Meinungen innerhalb kürzester Zeit weit auseinander. Von Zuspruch bis völliger Ablehnung war alles dabei.

"Kann was. Solides Trikot", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert schlicht: "Echt cool".

Doch längst nicht jeder ist überzeugt. Besonders häufig fällt ein Vergleich auf, der sich wie ein roter Faden durch die Kommentarspalte zieht: der Barcode.

"Barcode für direktes Preisschild", spottet ein Nutzer. Ein weiterer legt nach: "Einfach ein Barcode … weil wir alle verkaufen wollen oder wie? 😂"

Auch das Streifen-Design selbst kommt nicht bei jedem gut an. "Mehr Streifen geh'n nicht? Ich find's kacke…", lautet eine der deutlichsten Reaktionen.

Andere fühlen sich durch die Optik sogar an Streamingdienste erinnert. "Düdüm. Sieht aus wie das Netflix-Intro", schreibt ein Fan und spielt damit auf die markanten roten Linien des Streaming-Anbieters an.