Große Pläne mit der Eintracht: Neuzugang Aseko will in Frankfurt A-Nationalspieler werden

Frankfurt am Main - Für Noel Aseko (20) soll Eintracht Frankfurt möglichst das Sprungbrett auf die internationale Fußballbühne und in die DFB-Auswahl werden.

In der vergangenen Saison war Noel Aseko (20) bei Hannover 96 einer der Leistungsträger. © Swen Pförtner/dpa

"Jeder möchte irgendwann eines Tages für die A-Nationalmannschaft spielen. Ich denke, das sollte auch mein Ziel sein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde nein", sagte der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler.

Dass sich Aseko für die Hessen entschieden hat, bei denen er gerade einen Vertrag bis 2031 unterschrieb, hatte verschiedene Gründe. "Es war das Gesamtpaket. Ich hatte tolle Gespräche mit dem Verein und dem Trainer. Es hat mich einfach überzeugt, wie auch der klare Plan, den sie hier haben", sagte der gebürtige Berliner.

Er habe bei der Eintracht das Gefühl auf viel Spielzeit und dass er sich hier gut weiterentwickeln könne. Zunächst sei ihm die Integration enorm wichtig. Gut aufgenommen worden sei er bereits.

"Dann ist es wichtig, dass jeder Einzelne sein Bestes auf dem Platz gibt und dass wir als Mannschaft auf und neben dem Platz zusammen funktionieren", sagte er.