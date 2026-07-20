Große Pläne mit der Eintracht: Neuzugang Aseko will in Frankfurt A-Nationalspieler werden

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Neuzugang Noel Aseko freut sich bei der Eintracht besonders auf das Stadion und die Fans und will sich in Frankfurt zum A-Nationalspieler entwickeln.

Von Susan Dobias

Frankfurt am Main - Für Noel Aseko (20) soll Eintracht Frankfurt möglichst das Sprungbrett auf die internationale Fußballbühne und in die DFB-Auswahl werden.

In der vergangenen Saison war Noel Aseko (20) bei Hannover 96 einer der Leistungsträger.
In der vergangenen Saison war Noel Aseko (20) bei Hannover 96 einer der Leistungsträger.  © Swen Pförtner/dpa

"Jeder möchte irgendwann eines Tages für die A-Nationalmannschaft spielen. Ich denke, das sollte auch mein Ziel sein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde nein", sagte der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler. 

Dass sich Aseko für die Hessen entschieden hat, bei denen er gerade einen Vertrag bis 2031 unterschrieb, hatte verschiedene Gründe. "Es war das Gesamtpaket. Ich hatte tolle Gespräche mit dem Verein und dem Trainer. Es hat mich einfach überzeugt, wie auch der klare Plan, den sie hier haben", sagte der gebürtige Berliner.

Er habe bei der Eintracht das Gefühl auf viel Spielzeit und dass er sich hier gut weiterentwickeln könne. Zunächst sei ihm die Integration enorm wichtig. Gut aufgenommen worden sei er bereits.

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"Dann ist es wichtig, dass jeder Einzelne sein Bestes auf dem Platz gibt und dass wir als Mannschaft auf und neben dem Platz zusammen funktionieren", sagte er. 

Noel Aseko ein Typ wie Frankreichs Weltmeister N'Golo Kanté

Aseko (l.) lief bislang fünfmal für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf.
Aseko (l.) lief bislang fünfmal für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf.  © Jens Bütner/dpa

Besonders freut sich der 20-Jährige auf die Fans und das Stadion. "Ich habe gehört, dass es da richtig brennen kann", sagte Aseko. Er selbst will mit guten Leistungen und Leidenschaft dazu beitragen - am liebsten im zentralen Mittelfeld.

"Ich bin N'Golo Kanté like. Ich bringe viel Intensität mit, bin mutig mit Ball, auch zweikampfstark gegen den Ball. Mein Pressing ist ordentlich", sagte Aseko. Natürlich könne er sich aber in allen Bereichen noch verbessern.

Aseko wurde bei Hertha BSC Berlin und später beim FC Bayern München ausgebildet. Bei den Bayern schaffte er allerdings nicht den Sprung zu den Profis und ging daher im Februar 2025 leihweise zu Hannover 96.

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Für die Niedersachsen absolvierte er in der vergangenen Saison 33 Spiele in der zweiten Liga - dabei bereitete er sechs Tore vor und traf dreimal.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

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