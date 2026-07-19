Pechvogel Elias Baum startet durch: Darum bringt der 20-Jährige die Eintracht-Planung durcheinander

Frankfurt am Main - U21-Nationalspieler Elias Baum ist der Frühstarter in der noch jungen Saison-Vorbereitung bei Eintracht Frankfurt und bringt die Personal-Planungen von Sportvorstand Markus Krösche (45) gerade ordentlich durcheinander.

Unter anderem wegen zwei langwieriger Verletzungen hatte Elias Baum (20) es in der Saison 2025/26 nur auf fünf Kurzeinsätze gebracht. © Arne Dedert/dpa

Wie die "Bild" berichtet, dreht der 20-Jährige im Training gerade ordentlich auf und soll bei Trainer-Rückkehrer Adi Hütter einen außerordentlich guten Eindruck hinterlassen. Deshalb werde es immer wahrscheinlicher, dass Baum bei den Hessen doch noch eine neue Chance erhält.

Seine Klasse hatte er ja bereits während seiner Leihe zur SV Elversberg in der Saison 2024/25 unter Beweis gestellt, als er beim damaligen Dritten der Abschlusstabelle auf Anhieb zum Stammspieler wurde. 33 Spiele mit drei Toren und sieben Vorlagen absolvierte er und galt als einer der besten Abwehrspieler der 2. Liga.

Dann aber die Ernüchterung bei den Adlerträgern: Zwei schwere Verletzungen warfen den gebürtigen Frankfurter immer wieder zurück. Unter dem Strich blieben in der vergangenen Spielzeit gerade einmal fünf Kurzeinsätze.