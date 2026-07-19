Pechvogel Elias Baum startet durch: Darum bringt der 20-Jährige die Eintracht-Planung durcheinander

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Elias Baum galt bei Eintracht Frankfurt als sicherer Verkaufskandidat. Doch nach starken Leistungen in der Vorbereitung scheint sich das Blatt zu wenden.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - U21-Nationalspieler Elias Baum ist der Frühstarter in der noch jungen Saison-Vorbereitung bei Eintracht Frankfurt und bringt die Personal-Planungen von Sportvorstand Markus Krösche (45) gerade ordentlich durcheinander.

Unter anderem wegen zwei langwieriger Verletzungen hatte Elias Baum (20) es in der Saison 2025/26 nur auf fünf Kurzeinsätze gebracht.
Unter anderem wegen zwei langwieriger Verletzungen hatte Elias Baum (20) es in der Saison 2025/26 nur auf fünf Kurzeinsätze gebracht.  © Arne Dedert/dpa

Wie die "Bild" berichtet, dreht der 20-Jährige im Training gerade ordentlich auf und soll bei Trainer-Rückkehrer Adi Hütter einen außerordentlich guten Eindruck hinterlassen. Deshalb werde es immer wahrscheinlicher, dass Baum bei den Hessen doch noch eine neue Chance erhält.

Seine Klasse hatte er ja bereits während seiner Leihe zur SV Elversberg in der Saison 2024/25 unter Beweis gestellt, als er beim damaligen Dritten der Abschlusstabelle auf Anhieb zum Stammspieler wurde. 33 Spiele mit drei Toren und sieben Vorlagen absolvierte er und galt als einer der besten Abwehrspieler der 2. Liga.

Dann aber die Ernüchterung bei den Adlerträgern: Zwei schwere Verletzungen warfen den gebürtigen Frankfurter immer wieder zurück. Unter dem Strich blieben in der vergangenen Spielzeit gerade einmal fünf Kurzeinsätze.

In der Spielzeit 2024/25 entwickelte sich Baum während seiner Leihe zur SV Elversberg zu einem der besten Verteidiger der 2. Liga.
In der Spielzeit 2024/25 entwickelte sich Baum während seiner Leihe zur SV Elversberg zu einem der besten Verteidiger der 2. Liga.  © Daniel Karmann/dpa

Elias Baums Zukunft bei Eintracht Frankfurt hängt vom Gaaei-Deal ab

In der Europa League 2024/25 standen sich Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam mit Anton Gaaei (r.) auf dem Platz gegenüber. Jetzt könnte der Däne an den Main wechseln.
In der Europa League 2024/25 standen sich Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam mit Anton Gaaei (r.) auf dem Platz gegenüber. Jetzt könnte der Däne an den Main wechseln.  © Arne Dedert/dpa

Baum galt als sicherer Verkaufskandidat, doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Erste Folge: Laut "Bild" soll der Transfer des Dänen Anton Gaaei (23) erst einmal auf Eis liegen.

Der Spieler von Ajax Amsterdam galt als fast schon sicherer Nachfolger des abgewanderten Rasmus Kristensen (29) auf der Position des rechten Verteidigers. Mit Ajax soll man sich auf eine Ablöse von sechs Millionen Euro geeinigt haben - die Summe, die für den Kristensen-Verkauf an Midtjylland in die Kassen der SGE geflossen ist.

Doch jetzt steht der Deal wegen Elias Baum auf der Kippe. Wird er dennoch durchgeführt, dann dürfte Baum höchstwahrscheinlich weg sein, da er Gaaei vor die Nase gesetzt bekäme. Interessenten aus der Bundesliga für den 20-Jährigen gibt es genug. So sollen der FC Augsburg, Werder Bremen und der HSV auf eine Verpflichtung hoffen.

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Die nächsten Tage werden nun also über die weitere Karriere des 20-Jährigen entscheiden. Sollte er bleiben, soll das eingesparte Geld für Gaaei für Spieler auf einer anderen Position ausgegeben werden.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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