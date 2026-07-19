Pechvogel Elias Baum startet durch: Darum bringt der 20-Jährige die Eintracht-Planung durcheinander
Frankfurt am Main - U21-Nationalspieler Elias Baum ist der Frühstarter in der noch jungen Saison-Vorbereitung bei Eintracht Frankfurt und bringt die Personal-Planungen von Sportvorstand Markus Krösche (45) gerade ordentlich durcheinander.
Wie die "Bild" berichtet, dreht der 20-Jährige im Training gerade ordentlich auf und soll bei Trainer-Rückkehrer Adi Hütter einen außerordentlich guten Eindruck hinterlassen. Deshalb werde es immer wahrscheinlicher, dass Baum bei den Hessen doch noch eine neue Chance erhält.
Seine Klasse hatte er ja bereits während seiner Leihe zur SV Elversberg in der Saison 2024/25 unter Beweis gestellt, als er beim damaligen Dritten der Abschlusstabelle auf Anhieb zum Stammspieler wurde. 33 Spiele mit drei Toren und sieben Vorlagen absolvierte er und galt als einer der besten Abwehrspieler der 2. Liga.
Dann aber die Ernüchterung bei den Adlerträgern: Zwei schwere Verletzungen warfen den gebürtigen Frankfurter immer wieder zurück. Unter dem Strich blieben in der vergangenen Spielzeit gerade einmal fünf Kurzeinsätze.
Elias Baums Zukunft bei Eintracht Frankfurt hängt vom Gaaei-Deal ab
Baum galt als sicherer Verkaufskandidat, doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Erste Folge: Laut "Bild" soll der Transfer des Dänen Anton Gaaei (23) erst einmal auf Eis liegen.
Der Spieler von Ajax Amsterdam galt als fast schon sicherer Nachfolger des abgewanderten Rasmus Kristensen (29) auf der Position des rechten Verteidigers. Mit Ajax soll man sich auf eine Ablöse von sechs Millionen Euro geeinigt haben - die Summe, die für den Kristensen-Verkauf an Midtjylland in die Kassen der SGE geflossen ist.
Doch jetzt steht der Deal wegen Elias Baum auf der Kippe. Wird er dennoch durchgeführt, dann dürfte Baum höchstwahrscheinlich weg sein, da er Gaaei vor die Nase gesetzt bekäme. Interessenten aus der Bundesliga für den 20-Jährigen gibt es genug. So sollen der FC Augsburg, Werder Bremen und der HSV auf eine Verpflichtung hoffen.
Die nächsten Tage werden nun also über die weitere Karriere des 20-Jährigen entscheiden. Sollte er bleiben, soll das eingesparte Geld für Gaaei für Spieler auf einer anderen Position ausgegeben werden.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa